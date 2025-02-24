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Athena Gökhan’a 6222 Şoku! Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Gitmek İstedi, Ceza Aldığını Öğrendi

Athena Gökhan’a 6222 Şoku! Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Gitmek İstedi, Ceza Aldığını Öğrendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2025 - 16:34

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlülerden biri olan Athena Gökhan, Galatasaray - Fenerbahçe maçına gitmek istedi ancak yarı yoldan dönmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı, sarı kırmızılı kulüp hakkında söylediği “'Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım' sözleri nedeniyle hakkında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulandığını öğrendi. Athena Gökhan, aldığı ceza ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

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Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, takımının maçına gidemedi.

Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, takımının maçına gidemedi.

Athena Gökhan, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserin ardından Galatasaray - Fenerbahçe rekabetine ilişkin konuşarak; 'Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım' demiş ve Galatasaray'a tepki göstermişti.

Galatasaray yönetiminin, Gökhan Özoğuz'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin, Gökhan Özoğuz'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Şarkıcı, bugünkü Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden seyretmek için yola çıktığı esnada, Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı şikâyet üzerine kendisine, 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden yasaklama cezası verildiğini öğrendi.

Aldığı ceza nedeniyle yarı yoldan dönmek zorunda kalan Athene Gökhan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Aldığı ceza nedeniyle yarı yoldan dönmek zorunda kalan Athene Gökhan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün ismimin geçtiği tezahüratı dinleyeme RAMS Park'a gelmek için Fenerbahçe Kulübü'nün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde, hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım. Uygulatanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek, hak savunmak takımımın hakkını her yerde her zaman her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak, hukuk, adalet isterim.”

Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz'un maça gitmediği yönünde karakola gidip imza vermesi gerekiyor.

Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz'un maça gitmediği yönünde karakola gidip imza vermesi gerekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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