Athena Gökhan’a 6222 Şoku! Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Gitmek İstedi, Ceza Aldığını Öğrendi
Athena Gökhan’a 6222 Şoku! Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Gitmek İstedi, Ceza Aldığını Öğrendi
Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlülerden biri olan Athena Gökhan, Galatasaray - Fenerbahçe maçına gitmek istedi ancak yarı yoldan dönmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı, sarı kırmızılı kulüp hakkında söylediği “'Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım' sözleri nedeniyle hakkında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulandığını öğrendi. Athena Gökhan, aldığı ceza ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
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Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, takımının maçına gidemedi.
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Galatasaray yönetiminin, Gökhan Özoğuz'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi.
Aldığı ceza nedeniyle yarı yoldan dönmek zorunda kalan Athene Gökhan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz'un maça gitmediği yönünde karakola gidip imza vermesi gerekiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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