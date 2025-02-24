Athena Gökhan’a 6222 Şoku! Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Gitmek İstedi, Ceza Aldığını Öğrendi

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlülerden biri olan Athena Gökhan, Galatasaray - Fenerbahçe maçına gitmek istedi ancak yarı yoldan dönmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı, sarı kırmızılı kulüp hakkında söylediği “'Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım' sözleri nedeniyle hakkında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulandığını öğrendi. Athena Gökhan, aldığı ceza ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.