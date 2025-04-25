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23 Nisan Coşkusu Mardin Ovaköy’de Yaşandı: İçerik Üreticisi Ragıb Narin’den Çocuklara Sürpriz!

23 Nisan Coşkusu Mardin Ovaköy’de Yaşandı: İçerik Üreticisi Ragıb Narin’den Çocuklara Sürpriz!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 14:19

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23 Nisan, çocukların neşesiyle sokakları renklendirdiği, umut ve sevincin gökyüzüne taştığı özel bir gün olarak kutlanırken, içerik üreticisi Ragıb Narin’in yaptığı sürpriz yürekleri ısıttı. Daha önce bir çocuğun kendisine gönderdiği “Bizim köye gelip uçan balon getirir misin?” mesajını unutmayan Narin, 23 Nisan’da Mardin’in Ovaköy Mahallesi’ne giderek onlarca balonla çocukları sevindirdi.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Onlarca balon alıp köye gelen Ragıb Narin, çocuklara elleriyle balon dağıttı.

Onlarca balon alıp köye gelen Ragıb Narin, çocuklara elleriyle balon dağıttı.

Renkli görüntüler eşliğinde yüzleri gülen çocuklar, bayram sevincini doyasıya yaşarken o anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Çocukların mutluluğu izleyenleri duygulandırırken, Narin’in bu duyarlı hareketi 23 Nisan’ın anlam ve ruhunu bir kez daha hatırlattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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