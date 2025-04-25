23 Nisan Coşkusu Mardin Ovaköy’de Yaşandı: İçerik Üreticisi Ragıb Narin’den Çocuklara Sürpriz!

23 Nisan, çocukların neşesiyle sokakları renklendirdiği, umut ve sevincin gökyüzüne taştığı özel bir gün olarak kutlanırken, içerik üreticisi Ragıb Narin’in yaptığı sürpriz yürekleri ısıttı. Daha önce bir çocuğun kendisine gönderdiği “Bizim köye gelip uçan balon getirir misin?” mesajını unutmayan Narin, 23 Nisan’da Mardin’in Ovaköy Mahallesi’ne giderek onlarca balonla çocukları sevindirdi.