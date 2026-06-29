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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2026 - 00:12
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Kupada heyecan son 32 maçlarıyla devam ediyor. Japonya-Brezilya maçı sürprize kapı aralasa da Brezilya son dakikada bu sürprizi önledi. Ev sahibi Kanada da yine son dakikada tur atlayan taraf oldu. 

Heyecanın eksik olmadığı turda bugün de fikstür heyecan dolu. 

Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
19 Gün
:
22 Saat
:
12 Dakika
:
31 Saniye
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Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Programda üç maç bizi bekliyor.

Programda üç maç bizi bekliyor.

İlk maç sabaha karşı 04.00'te Hollanda ve Fas arasında oynanacak. Hollanda'da çok sayıda Faslının yaşaması bu maçı ilginç kılan ögelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

20.00'de ise Fildişi Sahili, Norveç'le karşılaşacak. Sorloth ve Haaland ikilisi Fransa maçındaki rotasyon sonrası yeni bir meydan okumayla karşı karşıya olacak. 

Günün son maçı ise 00.00'da oynanacak. Fransa'nın rakibi turnuvada dalgalı bir performans sergileyen İsveç olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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