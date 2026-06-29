2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

İlk maç sabaha karşı 04.00'te Hollanda ve Fas arasında oynanacak. Hollanda'da çok sayıda Faslının yaşaması bu maçı ilginç kılan ögelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

20.00'de ise Fildişi Sahili, Norveç'le karşılaşacak. Sorloth ve Haaland ikilisi Fransa maçındaki rotasyon sonrası yeni bir meydan okumayla karşı karşıya olacak.

Günün son maçı ise 00.00'da oynanacak. Fransa'nın rakibi turnuvada dalgalı bir performans sergileyen İsveç olacak.