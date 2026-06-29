2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Kupada heyecan son 32 maçlarıyla devam ediyor. Japonya-Brezilya maçı sürprize kapı aralasa da Brezilya son dakikada bu sürprizi önledi. Ev sahibi Kanada da yine son dakikada tur atlayan taraf oldu.
Heyecanın eksik olmadığı turda bugün de fikstür heyecan dolu.
Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Programda üç maç bizi bekliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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