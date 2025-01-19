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2025’te Cilt Bakımında Yapmayı Bırakman Gereken Şey Ne?

etiket 2025’te Cilt Bakımında Yapmayı Bırakman Gereken Şey Ne?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 18:01

Yeni yıla girerken eski alışkanlıklar gözden geçirilir ve yeni alışkanlıklar edinmek için hedefler tek tek yazılır. Bu hedeflerden biri güzel, parlayan ve sağlıklı bir cilde sahip olmak olabilir. Böyle bir cilt için yapmanız gerekenleri biliyor olabilirsiniz. Peki, yapmamanız gerekenin ne olduğunu biliyor musunuz? Gelin hep beraber 2025'te cilt bakımınızdan çıkarmanız gereken şeyi bulalım!

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1. Bize günlük cilt bakım rutinini anlatır mısın?

2. Cilt temizliği çok önemlidir. Temizlemeden bir sonraki adımlara geçilemez! O yüzden söyle bakalım, cildini temizlemek için nasıl ürünlere başvuruyorsun?

3. Tamamen temizlendikten ve beslendikten sonra cilt nemlendirilir. Sen nemlendirmeyi nasıl yapıyorsun?

4. Yaz-kış fark etmez! Zararlı ışınlardan her zaman korunmalıyız. Güneş koruyucu kullanıyor musun?

5. Cilt ürünü seçerken neye dikkat edersin? İhtiyaçlarına mı bakarsın yoksa popüler olana mı elin gider?

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6. Peeling ciltten ölü derileri arındırır ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Peeling yapma sıklığın nedir?

7. Ürünlerine bağlı bir insan mısın? Yani ürünlerini hemen değiştirmeyi mi tercih edersin yoksa uzun süre kullanılır mısın?

8. Cildini dinlendirir misin? Sürekli oynama ve işlem uygulama gibi bir alışkanlığın var mı?

Gereğinden fazla ürün kullanmayı bırakmalısın!

Gereğinden fazla ürün kullanmayı bırakmalısın!

Cildine nelerin iyi geldiğini biliyorsun ve rutin oluşturmak tam sana göre bir şey. Temizlemek, beslemek ve nemlendirmek cildin parlamasına neden olur. Sağlıklı bir cilt için gerekli olan ürünlerin kullanılması gerekir. Cilt tipine uygun temizleme jeli, cilt problemlerine iyi gelecek vitaminler, cildinin emebileceği bir nemlendirici... Harika bir cilt için bunlar gerekli! Fakat unutma, her şeyin fazlası zarardır. Cildine iyi gelen ürünlerin yanında fazladan ürünler kullanmak cilt yapının bozulmasına neden olur. Fazla kimyasal ürün nedeniyle cildin olumlu olarak değişime uğramaz. Bu yüzden 2025'te ürünlerinde azalmaya gitmelisin!

Cilt tipine uygun olmayan ürünlere elveda demelisin!

Cilt tipine uygun olmayan ürünlere elveda demelisin!

Cilt tipinin ne olduğunu çözememişsin. Ürünlerin nelere iyi geldiğini biliyorsun. Ayrıca rutin oluşturmak tam sana göre. Cildini korumak için elinden geleni yapıyorsun. Fakat cilt tipini bilmediğin için elin hep yanlış ürünlere gidiyor. Bu yüzden istediğin etkiyi alamıyorsun ve ürünü hemen değiştiriyorsun. Cildinin nasıl olduğunu bulduktan sonra ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde seçebilirsin. Yağ ya da su bazlı temizleyici, kolayca emilmesi için kullanman gereken krem... Bunların hepsi senin cilt tipinin nasıl olduğu ile ilgili. Cilt tipine uygun olmayan ürünleri hayatından çıkarmalısın!

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Cilt problemlerini kendin çözmeye çalışmayı bırakmalısın!

Cilt problemlerini kendin çözmeye çalışmayı bırakmalısın!

Cilt problemlerine sahip olan insanların gerekli yerlere gitmesi gerekir. Nasıl bir sorunu olduğunu anladıktan sonra bir rutin oluşturulabilir. Kendi başına doğal ürünlere başvurarak ve sivilce gibi oluşumlara ellerini sürerek süreci daha kötü etkileyebilirsin. Yetkin olan bir kişi ile görüştükten sonra önerilen ürünlerle bir rutin oluşturmalısın. Temizleme, besleme ve nemlendirme aşamalarını atlamamış ve pürüzsüz bir cilde ulaşırsın. O yüzden 2025'te cilt problemlerini kendin çözmeyi bırakmalısın!

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asklepiospallas
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