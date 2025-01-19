2025’te Cilt Bakımında Yapmayı Bırakman Gereken Şey Ne?

Cilt tipinin ne olduğunu çözememişsin. Ürünlerin nelere iyi geldiğini biliyorsun. Ayrıca rutin oluşturmak tam sana göre. Cildini korumak için elinden geleni yapıyorsun. Fakat cilt tipini bilmediğin için elin hep yanlış ürünlere gidiyor. Bu yüzden istediğin etkiyi alamıyorsun ve ürünü hemen değiştiriyorsun. Cildinin nasıl olduğunu bulduktan sonra ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde seçebilirsin. Yağ ya da su bazlı temizleyici, kolayca emilmesi için kullanman gereken krem... Bunların hepsi senin cilt tipinin nasıl olduğu ile ilgili. Cilt tipine uygun olmayan ürünleri hayatından çıkarmalısın!