2024 Yılında Sinema Dünyasında Adeta Bir Şölen Havası Yaşatacak Birbirinden İddialı 40 Film

Çıkış Tarihi: 10 Mayıs 2024

Konu: Yeni Maymunlar Cehennemi filmi, 2017'deki Maymunlar Cehennemi Savaş'ın sona ermesinden birkaç yıl sonra geçmektedir. Birçok maymun topluluğu, tıpkı Sezar'ın halkını güvenli bir sığınağa getirmesinden bu yana gelişirken insan topluluğu vahşi bir varoluşa indirgenmiştir. Bazı maymunlar Sezar'ı hiç duymamışken bazıları, onun öğretilerini burjuva düzeni ile bir imparatorluk kurmak için çarpıtmışlardır. Bu hikâyenin geçtiği yerde, bir maymun lideri insan teknolojisini bulmak için diğer grupları köleleştirmeye başlarken, klanının ele geçirilmesini izleyen başka bir maymun özgürlüğü bulmak için bir yolculuğa çıkar. Genç bir insan kadın, kendi planları olmasına rağmen, ikincisinin arayışının anahtarı haline gelir.

Yönetici: Wes Ball

Oyuncular: Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman