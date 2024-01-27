2024 Yılında Sinema Dünyasında Adeta Bir Şölen Havası Yaşatacak Birbirinden İddialı 40 Film
2024 Yılında Sinema Dünyasında Adeta Bir Şölen Havası Yaşatacak Birbirinden İddialı 40 Film
Kaynak: https://www.fandom.com/articles/40-mo...
2024 yılına damgasını vuracak birbirinden heyecan verici 40 filmi merakla bekliyoruz. Bu seçkin liste, sinema tutkunlarını çeşitli türlerde unutulmaz deneyimlerle buluşturacak. Yıl boyunca vizyona girecek olan bu filmler arasında, büyüleyici hikayelerden aksiyon dolu maceralara, bilim kurgu başyapıtlarından duygusal dramalara kadar geniş bir yelpazede birçok seçenek bulunuyor. Sinemanın büyülü dünyasında yolculuk yapmak için heyecanla beklediğimiz bu filmler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor. 2024 yılı, sinema tutkunları için pek çok sürprizi beraberinde getirecek gibi görünüyor.
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40. Kötü Kızlar
39. Argylle
38. Lisa Frankenstein
37. Madame Web
36. Çöl Gezegeni Bölüm 2
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35. Love Lies Bleeding
34. Kung Fu Panda 4
33. Hayalet Avcıları: Ürperti
32. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk
31. Abigail
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30. İç Savaş
29. Challengers
28. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
27. Furiosa: Bir Mad Max Destanı
26. Balerin
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25. Ters Yüz 2
24. Çılgın İkililer 4
23. The Bikeriders
22. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün
21. Twister
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20. Deadpool 3
19. Borderlands
18. Alien: Romulus
17. Avcı Kraven
16. Beterböcek 2
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15. Transformers 1
14. Testere XI
13. Joker: Folie a deux
12. Gülümse
11. VENOM 3
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10. Gladyatör 2
9. Wicked: Bölüm 1
8. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı
7. Karate Kid
6. Mufasa: Aslan Kral
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5. Kirpi Sonic 3
4. Nosferatu
3. MaXXXine
2. Sosyete Polisi 4
1. MICKEY 17
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