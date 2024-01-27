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2024 Yılında Sinema Dünyasında Adeta Bir Şölen Havası Yaşatacak Birbirinden İddialı 40 Film

2024 Yılında Sinema Dünyasında Adeta Bir Şölen Havası Yaşatacak Birbirinden İddialı 40 Film

Sinema film
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 20:01

2024 yılına damgasını vuracak birbirinden heyecan verici 40 filmi merakla bekliyoruz. Bu seçkin liste, sinema tutkunlarını çeşitli türlerde unutulmaz deneyimlerle buluşturacak. Yıl boyunca vizyona girecek olan bu filmler arasında, büyüleyici hikayelerden aksiyon dolu maceralara, bilim kurgu başyapıtlarından duygusal dramalara kadar geniş bir yelpazede birçok seçenek bulunuyor. Sinemanın büyülü dünyasında yolculuk yapmak için heyecanla beklediğimiz bu filmler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor. 2024 yılı, sinema tutkunları için pek çok sürprizi beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Kaynak: https://www.fandom.com/articles/40-mo...
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40. Kötü Kızlar

40. Kötü Kızlar

Çıkış Tarihi: 12 Ocak 2024 

IMDb: 6.4

Konu: Cady Heron, yeni okulundaki A-liste kız grubu olan Plastics'le popülerliğin doruklarındadır. Ancak her şey, alfa Plastic Regina George'un eski sevgilisi Aaron Samuels'a âşık olma hatasını yapmasıyla değişir.

Oyuncular : Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli'i Cravalho

39. Argylle

39. Argylle

Çıkış Tarihi: 2 Şubat 2024

Konu: Nadiren evini terk eden ve içine kapanık bir casus roman yazarı olan Elly Conway, olay örgüsü uğursuz bir yeraltı örgütünün faaliyetlerine biraz fazla yaklaşınca casusluğun gerçek dünyasına çekilir. Casus Aiden, onu kaçırılmaktan veya öldürülmekten kurtarmaya geldiğinde Elly ve sevgili kedisi, hiçbir şeyin ve hiç kimsenin göründüğü gibi olmadığı gizli bir dünyaya sürüklenir.

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Sofia Boutella, Henry Cavill, Dua Lipa

38. Lisa Frankenstein

38. Lisa Frankenstein

Çıkış Tarihi: 9 Şubat 2024

Konu: Korku ve komedi birleşimi olan Lisa Frankenstein, Genç kızın ve sevgilisi bir ceset olan öfke dolu bir aşk hikayesini konuk alır. Bir dizi dehşet verici olaylardan sonra Lisa, sevgilisini geri hayata döndürür ve İkisi aşkı, mutluluğu ve birkaç kayıp vücut parçasını bulmak için bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Zelda Williams

Oyuncular : Kathryn Newton, Liza Soberano, Jenna Davis

37. Madame Web

37. Madame Web

Çıkış Tarihi: 16 Şubat 2024

Konu: Tipik türden farklı olarak Madame Web, Marvel'in en esrarengiz kahramanlarından birinin bağımsız başlangıç hikayesini anlatıyor. Gerilim filminde Dakota Johnson, Manhattan'da sağlık görevlisi olan ve kahin yeteneklerine sahip Cassandra Webb rolünde. Geçmişiyle ilgili ifşalarla yüzleşmek zorunda kalan Cassandra, güçlü gelecekleri olan üç genç kadınla bir ilişki kuruyor... Tabii hepsi ölümcül bir şimdiki zamandan kurtulabilirse.

Yönetmen: S.J. Clarkson

Oyuncular: Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts

36. Çöl Gezegeni Bölüm 2

36. Çöl Gezegeni Bölüm 2

Çıkış Tarihi: 1 Mart 2024

Konu: Çöl Gezegeninin ikinci Bölümü, ailesini öldüren komploculara karşı bir intikam savaşında Chani ve Fremenlerle birleşen Paul Atreides'in efsanevi yolculuğunu anlatacak. Hayatının aşkı ile bilinen üniversitenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, sadece kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemeye çalışacak.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular : Timothée Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Ferguson

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35. Love Lies Bleeding

35. Love Lies Bleeding

Çıkış Tarihi: 8 Mart 2024

Konu: Saint Maud'dan Rose Glass'ın devam filmi Love Lies Bleeding'de Kristen Stewart, hayallerinin peşinden Vegas'a giden hırslı bir vücut geliştiriciye âşık olan ve yanlışlıkla her ikisini de Lou'nun suç ailesinin ağına çeken münzevi bir spor salonu yöneticisini canlandırıyor. Ed Harris, Jena Malone ve Dave Franco başrolleri paylaşıyor.

Yönetici: Rose Glass

Oyuncular: Anna Baryshnikov, Kristen Stewart, Dave Franco

34. Kung Fu Panda 4

34. Kung Fu Panda 4

Çıkış Tarihi: 29 Mart 2024

Konu: Po, Barış Vadesinin ruhani lideri olmaya hazırlanıyor fakat aynı zamanda Ejder Savaşçı makamını birisine devretmesi gerekiyor. Bu nedenle, bu makama laik birisinin geçmesi için yeni bir kung fu uygulayıcısını eğitecektir ve geçmişten kötü adamları çağıran Bukalemun adında bir kötü adamla karşılaşacaktır.

Yönetmen: Mike Mitchell, Stephanie Stine

Oyuncu: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis

33. Hayalet Avcıları: Ürperti

33. Hayalet Avcıları: Ürperti

Çıkış Tarihi: 29 Mart 2024

Konu: Spengler ailesi, hayalet avcılığını bir üst seviyeye taşımak için çok gizli bir araştırma laboratuvarı geliştiren orijinal Hayalet Avcıları ile ekip olmak için her şeyin başladığı yere, ikonik New York itfaiye binasına geri dönüyor. Ancak antik bir eserin keşfi şeytani bir gücü serbest bıraktığında, yeni ve eski Hayalet Avcıları evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı'ndan kurtarmak için güçlerini birleştirmelidir.

Yönetmen: Gil Kenan

Oyuncular: Carrie Coon, Mckenna, Grace Annie Potts

32. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk

32. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk

Çıkış Tarihi: 5 Nisan 2024

Konu: Canavarlar Aleminin' yeni bölümü, kudretli Kong ile korkunç Godzilla'yı karşı karşıya getiren dev bir tehdidin hikayesini anlatıyor. Bu tehlike, türümüzü ve varlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Aynı zamanda Kafatası Adası'nın ve ötesinin gizemlerini derinlemesine araştırarak, Hollow Earth'ün kökenlerine iniyor ve antik Titan savaşlarını keşfederken insanları ve canavarları bir araya getiriyor

Yönetmen: Adam Wingard

Oyuncular: Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry

31. Abigail

31. Abigail

Çıkış Tarihi: Nisan 19 2024

Konu: Bir grup suçlu, yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden birinin balerin kızını kaçırdıktan sonra izole bir köşke çekilirler ve içeride normal bir küçük kızla birlikte kilitli kaldıklarından habersizdirler.

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular : Kathryn Newton, Dan Stevens, Kevin Durand

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30. İç Savaş

30. İç Savaş

Konu: Yakın gelecekte bir gazeteci ekibi, tüm ulusu saran ve hızla tırmanan bir iç savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşıyor.

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny

29. Challengers

29. Challengers

Çıkış Tarihi: 26 Nisan 2024

Konu: Vizyoner yönetmen Luca Guadagnino'nun imzasını taşıyan Meydan Okuyanlar'da Zendaya, eski bir tenis dehasıyken koça dönüşen ve kortta ve kort dışında oynadığı oyun için hiçbir özür dilemeyen Tashi Duncan rolünde. Kaybetme serisindeki bir şampiyonla evli olan Tashi'nin kocasının kurtuluşu için uyguladığı strateji, eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşı olan bitkin Patrick ile yüzleşmek zorunda kaldığında şaşırtıcı bir hal alır. 

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist

28. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

28. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

Çıkış Tarihi: 10 Mayıs 2024

Konu: Yeni Maymunlar Cehennemi filmi, 2017'deki Maymunlar Cehennemi Savaş'ın sona ermesinden birkaç yıl sonra geçmektedir. Birçok maymun topluluğu, tıpkı Sezar'ın halkını güvenli bir sığınağa getirmesinden bu yana gelişirken insan topluluğu vahşi bir varoluşa indirgenmiştir. Bazı maymunlar Sezar'ı hiç duymamışken bazıları, onun öğretilerini burjuva düzeni ile bir imparatorluk kurmak için çarpıtmışlardır. Bu hikâyenin geçtiği yerde, bir maymun lideri insan teknolojisini bulmak için diğer grupları köleleştirmeye başlarken, klanının ele geçirilmesini izleyen başka bir maymun özgürlüğü bulmak için bir yolculuğa çıkar. Genç bir insan kadın, kendi planları olmasına rağmen, ikincisinin arayışının anahtarı haline gelir.

Yönetici: Wes Ball

Oyuncular: Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman

27. Furiosa: Bir Mad Max Destanı

27. Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Çıkış Tarihi: 24 Mayıs 2024

Konu: George Miller, yeni bir Mad Max filmi ile geri döndü. Bu sefer film, Green Place of Many Mothers bölgesinden kaçırılan ve Savaş Beyi liderliğindeki bir motosiklet çetesinin eline düşen genç Furiosa'nın hikayesine odaklanacak.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Charlee Fraser

26. Balerin

26. Balerin

Çıkış Tarihi: 7 Haziran 2024

Konu: Genç bir kadın suikastçı, ailesini öldürenlerden intikam almaya çalışır.

Yönetmen: Len Wiseman

Oyuncular: Ana de Armas, Keanu Reeves, Lance Reddick

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25. Ters Yüz 2

25. Ters Yüz 2

Çıkış Tarihi: 14 Haziran 2024

Konu: Ters Yüz 2, izleyicileri Riley'nin düşüncelerine götürerek ergenlik çağına adım atan ve anksiyete hastalığıyla yüzleşen bu genç karakterin hayatına daha yakından tanıklık etmelerini sağlayacak.

Yönetmen: Kelsey Mann

Oyuncular: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black

24. Çılgın İkililer 4

24. Çılgın İkililer 4

Çıkış Tarihi: 14 Temmuz 2024

Konu: Henüz açıklanmadı 

Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Oyuncular: Will Smith, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens

23. The Bikeriders

23. The Bikeriders

Çıkış Tarihi: 21 Haziran 2024

IMDb: 7.6

Konu: THE BIKERIDERS, orta batılı bir motosiklet kulübü olan Vandalların yükselişini konu alıyor. Üyelerin hayatlarına kol kanat gelen kulüp, 10 yıl içerisinde yerel yöneticilerin buluşma yerinden asıl üyelerin ender yaşam tarzını tehdit eden kötü niyetli bir çeteye evriliyor.

Yönetmen: Jeff Nichols

Oyuncular: Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy

22. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün

22. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün

Çıkış Tarihi: 28 Temmuz 2024

Konu: New York'ta geçen bu film, uzaylı canavar istilasının başlangıcını ele alıyor.

Yönetmen: Michael Sarnoski

Oyuncular: Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Alex Wolff

21. Twister

21. Twister

Çıkış Tarihi: 19 Temmuz 2024

Konu: Bu film, kendi hayatlarını riske atarak deneysel bir hava uyarı sistemini test etmeye karar veren bir çift fırtına avcısının etrafında dönen 1996 yapımı 'Twister' filminin bir modern versiyonudur.

Yönetmen: Lee Isaac Chung

Oyuncular: Glen Powell, Katy O'Brian, Kiernan Shipka

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20. Deadpool 3

20. Deadpool 3

Çıkış Tarihi: 26 Temmuz 2024

Konu: Pençeli mutant Wolverine, Deadpool film serisinin merakla beklenen üçüncü bölümünde saygısız 'Ağzı olan Adam' ile güçlerini birleştirirken eşi benzeri görülmemiş bir sinematik iş birliğine hazır olun. Çizgi roman evreninin en ikonik ve sevilen karakterlerinden ikisi ilk kez beyaz perdede bir araya gelirken, bu dinamik eşleşme Marvel meraklıları için muazzam bir ana işaret ediyor.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Emma Corrin, Ryan Reynolds, Matthew Macfadyen

19. Borderlands

19. Borderlands

Çıkış Tarihi: 9 Ağustos 2024

Konu: Esrarengiz bir geçmişi olan kanun kaçağı Lilith, isteksiz bir şekilde evrenin en güçlü S.O.B.'u Atlas'ın kayıp kızını bulmak için yurdu Pandora gezegenine yolculuk yapar. Lilith beklenmedik bir ekiple ittifak kurar: Eski bir elit paralı asker olan Roland, şimdi kurtuluş için umutsuz; Minik Tina, vahşi bir genç yıkımcı; Krieg, Tina'nın kaslı, retorik olarak meydan okuyan koruyucusu; Tannis, akıl sağlığına zayıf bir tutuşa sahip bilim adamı ve Claptrap, ısrarla ukala bir robot. Bu beklenmedik kahramanlar, hayal bile edilemeyecek bir gücün anahtarı olabilecek kayıp kızı bulmak ve korumak için uzaylı canavarlar ve tehlikeli haydutlarla savaşmak zorundadır.

Yönetmen: Eli Roth

Oyuncular: Haley Bennett, Ariana Greenblatt, Kevin Hart

18. Alien: Romulus

18. Alien: Romulus

Çıkış Tarihi: 16 Ağustos 2024

Konu: Uzak bir dünyadan gelen gençler, evrendeki en korkunç yaşam formuyla yüzleşmek zorundadır.

Yönetmen: Fede Alvarez

Oyuncular: Isabela Merced, Cailee Spaeny, David Jonsson

17. Avcı Kraven

17. Avcı Kraven

Çıkış Tarihi: 30 Ağustos 2024

Konu: Rus göçmeni Sergei Kravinoff, dünyanın en iyi avcısı olduğunu kanıtlama görevindedir.

Yönetmen: J.C. Chandor

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Christopher Abbott

16. Beterböcek 2

16. Beterböcek 2

Çıkış Tarihi: 6 Eylül 2024

Konu: 'Beterböcek' (1988) adlı komedinin devamı niteliğindeki bu film, bir evi musallat etmek için görevlendirilen bir hayaleti konu ediyor.

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular:  Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci

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15. Transformers 1

15. Transformers 1

Çıkış Tarihi: 13 Eylül 2024

Konu: Autobot'ların ve Decepticon'ların evi olan Cybertron'da geçen bir başlangıç hikayesi. Filmin Optimus Prime ve Megatron arasındaki ilişkiye odaklanacağı söyleniyor.

Yönetmen: Josh Cooley

Oyuncular: Scarlett Johansson, Jon Hamm,Chris Hemsworth

14. Testere XI

14. Testere XI

Çıkış Tarihi: 27 Eylül 2024

Konu: 'Testere' film serisi, Jigsaw olarak bilinen gizemli ve sadist bir katilin etrafında dönen bir korku serisidir. Filmlerin ana teması, Jigsaw'un ilgili karakterlerin ahlaki ve fiziksel sınırlarını test etmek için düzenlediği oyunlardır. Bu oyunların ana unsuru genellikle ayrıntılı ve ölümcül tuzakların kullanılmasıdır. İşte bu serinin 11 bölümü yakında sizlere sunulacaktır.

Yönetmen: Darren Lynn Bousman

Oyuncular: Muhtemelen Tobin Bell fakat elimizdeki bilgi sınırlıdır.

13. Joker: Folie a deux

13. Joker: Folie a deux

Çıkış Tarihi: 4 Ekim 2024

Konu: Milyar dolarlık gişe hasılatı elde eden 'Joker' filminin merakla beklenen devamı nihayet geldi ve bu sefer, Lady Gaga'yı Harley Quinn rolünde izleyeceğiz. Film, tam anlamıyla bir müzikal; Joker (Joaquin Phoenix) ve Harley, kendilerine özgü çılgınlıklarıyla Gotham'da şarkı söyleyip dans edecekler. Henüz konu tam olarak bilinmese de 2019 filminin devamı olacağı kesinleşmiştir.

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Brendan Gleeson

12. Gülümse

12. Gülümse

Çıkış Tarihi: 18 Ekim 2024

Konu: Parker Finn'in 'Gülümsemesi ', 2022'de çığır açan bir korku hiti olmuştu; bu yüzden kurbanlarının kötü lanetini aktarmak için başkalarına travma yaşatmasını isteyen sırıtan iblisin, Finn'in bir kez daha hikâyeye rehberlik etmesiyle geri dönmesi şaşırtıcı değildir. Aladdin'den tanıdığımız Naomi Scott'ın başrolde yer alacağı filmle ilgili ayrıntılar şu anda çok az, ancak eğer bu doğrudan bir devam filmi olacaksa, ilk filmden Kyle Gallner'ın geri dönmesi bekleniyor.

Yönetmen: Parker Finn

Oyuncular: Lukas Gage, Naomi Scott

11. VENOM 3

11. VENOM 3

Çıkış Tarihi: 8 Ekim 2024

Konu: Yazar Kelly Marcel, yıldız Tom Hardy ile birlikte üzerinde çalıştığı bir hikâyeden yola çıkarak üçüncü Venom filmiyle ilk yönetmenlik denemesini yapacak. Juno Temple ve Chiwetel Ejiofor filmde yer alıyorlar ama şu an için açıklanmayan rollerde ve maalesef hikâye detayları hakkında henüz bir bilgi yok.

Yönetmen: Kelly Marcel

Oyuncular: Tom Hardy, Kelly Marcel

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10. Gladyatör 2

10. Gladyatör 2

Çıkış Tarihi: 22 Kasım 2024

Konu: En İyi Film ödüllü Gladyatör, Ridley Scott'ın dümene geçmesiyle ve Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın yanı sıra Connie Nielsen, Derek Jacobi ve Djimon Hounsou gibi geri dönen yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosuyla on yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. Hikâyenin merkezinde, Nielsen'in canlandırdığı Paul Mescal yer alıyor ve 2000 yapımı filmde Spencer Treat Clark tarafından canlandırılan rolü devralıyor. Film, Maximus'un ölümünden sonra Maximus'un aşkı Lucilla'nın oğlu Lucius'u takip eder.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Pedro Pascal, Paul Mescal, Denzel Washington

9. Wicked: Bölüm 1

9. Wicked: Bölüm 1

Çıkış Tarihi: 27 Aralık 2024

Konu: Wicked, Oz Büyücüsü'nün hikayesini, yeşil deriyle doğan ve kendisine karşı nefret dolu bir dünyada büyüyen bir kadın olarak Batı'nın Kötü Cadısının bakış açısından anlatıyor.

Yönetmen: Jon M. Chu

Oyuncular: Cynthia Erivo,  Ariana Grande, Jonathan Bailey

8. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı

8. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı

Çıkış Tarihi: 13 Aralık 2024

Konu: Yüzük Kardeşliğindeki olaylardan 261 yıl önce geçen bu animasyon Yüzüklerin Efendisi ön filmi, Dunlending ordusuna karşı Miğfer Dibi kalesini savunmak zorunda kalan efsanevi Rohan Kralı Miğferdibi'nin  hikayesini anlatıyor. Filmin anlatıcılığını bir kez daha Éowyn rolünü canlandıran Miranda Otto üstleniyor.

Yönetmen: Kenji Kamiyama 

Oyuncular: Brian Cox, Shaun Dooley, Miranda Otto

7. Karate Kid

7. Karate Kid

Çıkış Tarihi: 13 Aralık 2024

Konu: Cobra Kai'nin devam serisinden ayrı, ama yine de Daniel LaRusso rolünde Ralph Macchio'nun oynadığı yeni bir Karate Kid filmi hazırlanıyor. Cobra Kai'nin yaratıcılarına danışıldığı anlaşılan bu özel Karate Kid -her ne kadar aktif yaratıcıları olmasalar da- Jackie Chan'in o filmdeki karate akıl hocası Bay Han'ı dahil ederek orijinal Karate Kid filmlerini 2010'daki yeniden başlatmayla harmanlayacak. Cobra Kai ekibiyle yapılan görüşmelerin filmin seriyle çelişmesini değil, seriyle birlikte var olmasını sağlamaya yönelik olduğunu umuyoruz.

Yönetmen: Jonathan Entwistle.

Oyuncular: Jackie ChanRalph Macchio

6. Mufasa: Aslan Kral

6. Mufasa: Aslan Kral

Çıkış Tarihi: 20 Aralık 2024

Konu: Gurur Topraklarının kralı olan Simba, merhum babasının kökenleri keşfedilirken, yavrusunun da kendi izinden gitmesi için kararlıdır.

Yöntem: 20 Aralık, 2024

Oyuncular: Seth Rogen, Aaron Pierre, Billy Eichner

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5. Kirpi Sonic 3

5. Kirpi Sonic 3

Çıkış Tarihi: 20 Aralık 2024

Konu: Sonic 3 hakkında bilgiler sınırlıysa da Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey ve Idris Elba; Sonic, Tails ve Knuckles'i seslendirecekleri biliniyor. James Marsden ve Tika Sumpter Tom ve Maddie rollerini yeniden canlandırıyor ve Shadow the Hedgehog hikâyenin bir parçası oluyor. Jeff Fowler da yönetmenliğe geri dönüyor. 

Yönetmen: Jeff Flower

Oyuncular : James Marsden, Idris Elba, Ben Schwartz

4. Nosferatu

4. Nosferatu

Çıkış Tarihi: 24 Aralık 2024

Konu: 'Cadı ve 'Kuzeyli' filmleriyle ün kazanan yönetmen Robert Eggers'in, 1922 yapımı sessiz film Nosferatu'yu yeniden canlandırma projesidir. Bu gotik hikâye, genç bir kadının peşini bırakmayan ve delicesine âşık olan bir korkunç vampiri anlatmaktadır

Yçnetmen:  Robert Eggers

Oyuncular : Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe

3. MaXXXine

3. MaXXXine

Çıkış Tarihi: 2024 yılında çıkması bekleniyor

Özet: Film, X'in kanlı olaylarından sağ kurtulan ve tek hayatta kalan Maxine'in 1980'lerin Los Angeles'ında aktris olma yolculuğunu takip edecek.

Yönetmen: Ti West

Oyuncular: Michelle Monagha, Elizabeth Debicki, Mia Goth

2. Sosyete Polisi 4

2. Sosyete Polisi 4

Çıkış Tarihi: 2024 yılında çıkması bekleniyor

Konu: Detektif Axel Fole, uzun zamandır arkadaşlık yaptığı bir dostunun ani ölümünü incelemek için Beverly Hills'in zengin bölgelerine seyahat eder. Bu karmaşık seyahatin esnasında, kolluk kuvvetlerinin saygıdeğer makamlarının içine kadar yayılan kökleşmiş bir yozlaşma olduğunu fark eder. Bu düzenbazlık ağının ortasında bulunun Foley, sevgili kızını tekrar görmesi ona adeta bir teselli olmuştur. Kaderin ironik bir cilvesinde, davanın karmaşık labirentinde yollarını bulmaya çalışırken Foley, kanunlara titiz bir şekilde bağlı kalması ile şöhret kazanan ve eski sevgilisi olan bir polisle ittifak kurar.

Yönetmen: Mark Molloy

Oyuncular: Will Beall, Tom Gormican, Kevin Etten

1. MICKEY 17

1. MICKEY 17

Çıkış Tarihi: 2024 yılında çıkması bekleniyor

Konu: Parasite'ın yönetmeni Bong Joon-ho, başrollerinde Robert Pattinson, Steven Yeun, Toni Collette ve Mark Ruffalo'nun yer aldığı yeni bir filmle geri döndü. Edward Ashton'ın bilimkurgu romanından uyarlanan filmde Pattinson'ın canlandırdığı Mickey, buz dünyası Niflheim'ı kolonileştirmek üzere gönderilen bir insan keşif ekibinin gözden çıkarılabilir bir çalışanıdır. Bir 'harcanabilir' olarak Mickey'nin bedeni, her öldüğünde anılarının çoğu bozulmadan yenileniyor.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Steven Yeun, Mark Ruffalo, Robert Pattinson

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