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2024’te Bırakmak İstemediğimiz 11 Bakım Trendi

etiket 2024’te Bırakmak İstemediğimiz 11 Bakım Trendi

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 19:31

Her yıl olduğu gibi 2024’te de bakım dünyası bizleri yepyeni trendlerle tanıştırdı. Bazılarıysa o kadar benimsendi ki 'Onsuz asla!' dedik. Hazırsan, cilt bakımında bu yılın yıldızlarına göz atıyoruz. İşte 2024’te bırakmayı düşünmediğimiz 11 trend!

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1. Cilt bakım rutinine düzen getiren Skin Cycling 2024’te hala zirvede!

Skin Cycling, haftanın farklı günlerinde farklı ürünler kullanarak cildin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir metot. Örneğin, bir gece retinol uygulayıp sonraki gece sadece nemlendirme yapıyorsunuz. Böylece cilt hem yenileniyor hem de tahriş olmadan güçleniyor.

2. Cildin savunma mekanizmasını güçlendirmek için tasarlanan cilt bariyeri onarıcılar, 2024’te de hayat kurtardı.

Cilt bariyeri onarıcıların zirvede olduğu 2024 yılında seramid, niasinamid ve panthenol gibi içerikler, cildi nemlendirip onarırken çevresel faktörlere karşı kalkan görevi görüyor. Hassasiyeti azaltıp cildi sakinleştiren bu trend, adeta bir terapi gibi!

3. Artık sadece kendimize değil doğaya da iyi bakmanın zamanı!

2024 senesinde çevre dostu ambalajlar, geri dönüştürülebilir materyaller ve toksik maddeler içermeyen formüllerle temiz güzellik anlayışı her zamankinden daha güçlü bir şekilde hayatımızda olmaya devam etti.

4. Glow up rutini sadece yazın değil tüm sene devam etti!

Son zamanlarda doğal ve ışıltılı bir cilt görünümü, makyajsız bir güzellik anlayışını da beraberinde getirmeye başladı. Düzenli peeling, yoğun nemlendirme ve cilt dostu ürünlerle 2024 yılında herkes “no makeup just skincare” akımını benimsedi.

5. Bazılarımızın kafasında soru işaretleri yaktıran Slugging yöntemi de 2024 trendleri arasındaydı!

Kore cilt bakımından ilham alan Slugging yöntemi, cildi gece boyunca nemli tutarak tam anlamıyla bir yenilenme sağlıyor. Gece yatmadan önce cilde yoğun bir balm ya da vazelin sürüp sabaha kadar bekletiyorsunuz. Sonuç? Yumuşacık, nem dolu ve ışıldayan bir cilt!

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6. Minimalist cilt bakımı rutini de 2024 senesinin olmazsa olmazlarındandı!

Birçok ürün yerine az ama etkili ürünlerle cilde ihtiyacı olanı vermek bu sene hem zamandan hem de paradan tasarruf sağladı. Çoğu kişi karmaşık rutinler yerine temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucudan oluşan basit ama etkili bir düzeni tercih etmeye başladı.

7. Peptid içerikli ürünlere olan ilgi hiç olmadığı kadar arttı.

Ciltteki kolajen üretimini destekleyen peptidler, anti-aging ürünlerin zirvesi! Bu küçük ama etkili moleküller, cildin sıkılığını artırarak ince çizgilerle savaşıyor. Özellikle olgun ciltler için vazgeçilmez hale gelen peptid serumları 2025’te de sıkça görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

8. Multitasking ürünlerin tahtı hiç olmadığı kadar sağlamdı!

Günlük koşuşturma içinde tek bir ürünle birden fazla fayda sağlayan seçenekler hayat kurtardı. Hem nemlendiren hem güneş koruması içeren kremler ya da serum ve fondöteni bir araya getiren ürünler, 2024 yılının en pratik çözümleri arasında yer aldı.

9. Mikrobiyom dostu ürünler de revaçtaydı!

Cildimizin doğal florasını desteklemek artık bir lüks değil gereklilik! Probiyotik ve prebiyotik içeren ürünler de ciltteki iyi bakterileri besleyerek sağlıklı bir denge sağladığından daha az kızarıklık daha az hassasiyet ve ışıldayan bir ciltle bu trendi bırakmak imkansızdı!

10. Doğal ve etkili aktifler geçtiğimiz birkaç yılda olduğu gibi 2024'ün de favorisiydi!

Hyaluronik asit, C vitamini ve salisilik asit gibi içerikler, doğal kaynaklı formlarıyla trendde kalmayı başarıyor. Bu aktifler, cilde hem anında etki sağlıyor hem de uzun vadede sağlıklı bir görünüm vaat ediyor. Artık güçlü içerikler ve doğallığın bir arada olduğu bakım ürünleri popülerlik kazanıyor!

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11. SPF içerikli her türlü ürün!

Güneş koruması sadece yazın değil yıl boyunca bir ihtiyaç. Son birkaç yıldır  nemlendiricilerden makyaj bazlarına kadar birçok üründe SPF içeriğin yoğun bir şekilde artış yaşanması da bunun bir göstergesi. Çünkü böylelikle hem bakım yapıyor hem de cildinizi güneşin zararlı ışınlardan koruyabiliyoruz.

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