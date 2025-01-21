2024’te Bırakmak İstemediğimiz 11 Bakım Trendi

Güneş koruması sadece yazın değil yıl boyunca bir ihtiyaç. Son birkaç yıldır nemlendiricilerden makyaj bazlarına kadar birçok üründe SPF içeriğin yoğun bir şekilde artış yaşanması da bunun bir göstergesi. Çünkü böylelikle hem bakım yapıyor hem de cildinizi güneşin zararlı ışınlardan koruyabiliyoruz.