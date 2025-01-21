2024’te Bırakmak İstemediğimiz 11 Bakım Trendi
2024’te Bırakmak İstemediğimiz 11 Bakım Trendi
Her yıl olduğu gibi 2024’te de bakım dünyası bizleri yepyeni trendlerle tanıştırdı. Bazılarıysa o kadar benimsendi ki 'Onsuz asla!' dedik. Hazırsan, cilt bakımında bu yılın yıldızlarına göz atıyoruz. İşte 2024’te bırakmayı düşünmediğimiz 11 trend!
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1. Cilt bakım rutinine düzen getiren Skin Cycling 2024’te hala zirvede!
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2. Cildin savunma mekanizmasını güçlendirmek için tasarlanan cilt bariyeri onarıcılar, 2024’te de hayat kurtardı.
3. Artık sadece kendimize değil doğaya da iyi bakmanın zamanı!
4. Glow up rutini sadece yazın değil tüm sene devam etti!
5. Bazılarımızın kafasında soru işaretleri yaktıran Slugging yöntemi de 2024 trendleri arasındaydı!
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6. Minimalist cilt bakımı rutini de 2024 senesinin olmazsa olmazlarındandı!
7. Peptid içerikli ürünlere olan ilgi hiç olmadığı kadar arttı.
8. Multitasking ürünlerin tahtı hiç olmadığı kadar sağlamdı!
9. Mikrobiyom dostu ürünler de revaçtaydı!
10. Doğal ve etkili aktifler geçtiğimiz birkaç yılda olduğu gibi 2024'ün de favorisiydi!
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11. SPF içerikli her türlü ürün!
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