19 Mart Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Mart Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Mart Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarında forma giyen eski milli futbolcu Ersen Martin 44 yaşında hayatını kaybetti.
31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala mal varlığını açıklayan belediye başkanlarında artış yaşanmaya başladı. Son olarak CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mal varlığını açıkladı.
KRT TV'nin seçim özel yayınına katılan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu'nu seçim stratejisi üzerinden eleştirdi. İmamoğlu'nun sürekli emekli maaşlarını konuştuğunu söyleyen Kurum, 'CHP'li belediye bu seçimi aldığında emekli maaşı mı artacak' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.
Kırklareli'nde bir markette alışveriş yapan kadını taciz eden kişi tepkilerin ardından yakalandı. Şahsın yüzde 40 engelli olduğu belirtilirken, daha önce de markette yarı çıplak gezdiği görüntüler ortaya çıktı.
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Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de bir duvara, Osayi Samuel'in sahaya giren taraftarı yumrukladığı anları grafiti yapmış, sonrasında ise belediye görevlileri duvardaki grafitiyi temizlenmişti. Belediye yetkilileri silinme talebinin emniyet müdürlüğünden geldiğini söyledi.
Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve dünden bu yana kamuoyunun gündeminden düşmeyen ses kayıtlarına bir yenisi eklendi. Adaylıktan çekilmemek için 5 milyon dolarlık pazarlığın konuşulduğu görüşme sonrası yayınlanan yeni kayıtlarda Gökhan Zan Turgay Kocakaya'yı ihanetle suçluyor.
Diyanet TV'de yayınlanan 'Diyanet'e Soralım' programında bir izleyicinin 'şarkı dinlemekte bir sakınca var mıdır?' sorusuna yanıt verildi.
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