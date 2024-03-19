Diyanet'ten 'Şarkı Dinlemekte Sakınca Var mıdır?' Sorusuna Yanıt
Diyanet'ten 'Şarkı Dinlemekte Sakınca Var mıdır?' Sorusuna Yanıt
Diyanet TV'de yayınlanan 'Diyanet'e Soralım' programında bir izleyicinin 'şarkı dinlemekte bir sakınca var mıdır?' sorusuna yanıt verildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya 'Bütün gençlerin, kızların erkeklerin birlikte karıştığı anormal hareketler yaptığı gerek şarkıcıya gerek şarkı sözlerine karşı... Bu ortamda siz gelip ilahi bile okusanız o caiz değildir. ' dedi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Diyanet TV'de yayınlanan 'Diyanet'e Soralım' programında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.
Vatandaşlardan gelen bir çok soruya dini açıdan yanıtlar veren Kapukaya'ya 'Günümüzde müzik, şarkı gibi şeyler popüler hale geldi. Acaba şarkı dinlemekte bir sakınca var mıdır?' sorusu yöneltildi.
Şarkı, türkü dinlemekle ilgili kesinlikle haram ya da kesinlikle helal gibi bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Kapukaya, şarkıda geçen sözlere ve şarkının nerede söylendiğine dikkat çekti.
Anlatmak istediği durumla ilgili 'yurt dışından örnek verelim' diyen Kapukaya, ' Bütün gençlerin, kızların erkeklerin birlikte karıştığı ve anormal hareketler yaptığı gerek şarkıcıya gerek şarkı sözlerine karşı... Bu ortamda siz gelip ilahi bile okusanız o caiz değildir. Demek ki müziğin söyleniş yeri ve sözleri önemlidir.' ifadelerini kullandı.
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