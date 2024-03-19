Diyanet'ten 'Şarkı Dinlemekte Sakınca Var mıdır?' Sorusuna Yanıt

Diyanet TV'de yayınlanan 'Diyanet'e Soralım' programında bir izleyicinin 'şarkı dinlemekte bir sakınca var mıdır?' sorusuna yanıt verildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya 'Bütün gençlerin, kızların erkeklerin birlikte karıştığı anormal hareketler yaptığı gerek şarkıcıya gerek şarkı sözlerine karşı... Bu ortamda siz gelip ilahi bile okusanız o caiz değildir. ' dedi.