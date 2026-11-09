16 Yıllık Eşine "İşe Gidiyorum" Deyip Evden Çıktı, Tayland'a Evlenmeye Gitti

Daily Mail'in aktardığına göre İngiltere'de sözleşme yöneticisi olarak çalışan David Curtis, Nisan 2025'te 51 yaşındaki eşi Kirsty ile ailece akşam yemeği yedi. Ortada ne bir kavga ne de bir tartışma vardı. Curtis o gece eşine onu sevdiğini söyledi, ardından işe gideceğini belirterek evden çıktı.

Birkaç gün sonra Kirsty'nin telefonuna gelen mesaj, her şeyin başlangıcı oldu. Curtis, psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini ve evliliklerine bir süre ara vermek istediğini yazdı. Dünya turuna çıkacağını, sonra eve döneceğini söyleyen adam, kısa süre içinde eşini tüm iletişim kanallarından engelledi.

Kocasının pasaportunun da evde olmadığını fark eden Kirsty, durumun ciddiyetini o zaman anladı. Eşinden aylarca haber alamayınca boşanma davası açtı.

Kirsty bir süre sonra Curtis'in Tayland'a gittiğini öğrendi. Curtis burada bir eğlence mekânında tanıştığı 35 yaşındaki Kwanta Satipjan ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İlk evliliği hukuken hâlâ sürerken, Kasım 2025'te genç kadınla evlendi.

Ancak yeni evliliğini gizli tutmayı başaramadı. Curtis, ailesine Facebook üzerinden düğün davetiyesi gönderdi; yeni eşi de evliliklerini ve İngiltere'de yapmayı planladıkları balayını sosyal medyada duyurdu. Gerçeği bu davetiyeyle öğrenen Kirsty, avukatının tavsiyesiyle polise başvurdu.