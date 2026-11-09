16 Yıllık Eşine "İşe Gidiyorum" Deyip Evden Çıktı, Tayland'a Evlenmeye Gitti
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İngiltere'de 56 yaşındaki David Curtis, 16 yıllık eşine 'işe gidiyorum' diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aylar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi: Curtis, Tayland'da kendisinden 21 yaş küçük bir kadınla evlenmişti. Sırrını ele veren ise bizzat kendi gönderdiği düğün davetiyeleri oldu.
İşe gidiyorum dedi, soluğu Tayland'da aldı: Kendisinden 21 yaş küçük kadınla evlendi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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