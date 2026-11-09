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16 Yıllık Eşine "İşe Gidiyorum" Deyip Evden Çıktı, Tayland'a Evlenmeye Gitti

16 Yıllık Eşine "İşe Gidiyorum" Deyip Evden Çıktı, Tayland'a Evlenmeye Gitti

İngiltere
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 19:31
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İngiltere'de 56 yaşındaki David Curtis, 16 yıllık eşine 'işe gidiyorum' diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aylar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi: Curtis, Tayland'da kendisinden 21 yaş küçük bir kadınla evlenmişti. Sırrını ele veren ise bizzat kendi gönderdiği düğün davetiyeleri oldu.

Kaynak: Daily Mail

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İşe gidiyorum dedi, soluğu Tayland'da aldı: Kendisinden 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, soluğu Tayland'da aldı: Kendisinden 21 yaş küçük kadınla evlendi

Daily Mail'in aktardığına göre İngiltere'de sözleşme yöneticisi olarak çalışan David Curtis, Nisan 2025'te 51 yaşındaki eşi Kirsty ile ailece akşam yemeği yedi. Ortada ne bir kavga ne de bir tartışma vardı. Curtis o gece eşine onu sevdiğini söyledi, ardından işe gideceğini belirterek evden çıktı.

Birkaç gün sonra Kirsty'nin telefonuna gelen mesaj, her şeyin başlangıcı oldu. Curtis, psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini ve evliliklerine bir süre ara vermek istediğini yazdı. Dünya turuna çıkacağını, sonra eve döneceğini söyleyen adam, kısa süre içinde eşini tüm iletişim kanallarından engelledi.

Kocasının pasaportunun da evde olmadığını fark eden Kirsty, durumun ciddiyetini o zaman anladı. Eşinden aylarca haber alamayınca boşanma davası açtı.

Kirsty bir süre sonra Curtis'in Tayland'a gittiğini öğrendi. Curtis burada bir eğlence mekânında tanıştığı 35 yaşındaki Kwanta Satipjan ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İlk evliliği hukuken hâlâ sürerken, Kasım 2025'te genç kadınla evlendi.

Ancak yeni evliliğini gizli tutmayı başaramadı. Curtis, ailesine Facebook üzerinden düğün davetiyesi gönderdi; yeni eşi de evliliklerini ve İngiltere'de yapmayı planladıkları balayını sosyal medyada duyurdu. Gerçeği bu davetiyeyle öğrenen Kirsty, avukatının tavsiyesiyle polise başvurdu.

Heathrow'da gözaltına alındı: Çifte evlilikten 6 ay hapis cezası.

Heathrow'da gözaltına alındı: Çifte evlilikten 6 ay hapis cezası.

Curtis, 26 Şubat 2026'da İngiltere'ye döndüğünde Heathrow Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturmada ikinci evliliğini kabul eden 56 yaşındaki adam hakkında çifte evlilik suçlamasıyla dava açıldı. İlk duruşmada suçlamaları reddeden Curtis, ilerleyen süreçte fikrini değiştirerek suçunu itiraf etti.

Nottingham Sulh Ceza Mahkemesi, Curtis'e çifte evlilik suçundan 6 ay hapis cezası verdi ve cezayı 18 ay süreyle erteledi. Mahkeme ayrıca 100 saat ücretsiz kamu hizmeti yapmasına ve toplam 804 sterlin ödemesine hükmetti. Curtis'in avukatı, müvekkilinin ayda 3 bin 900 sterlin kazandığını ve ailesiyle bozulan ilişkisini onarmaya çalıştığını söyledi.

Yaşadıklarını Daily Mail'e anlatan Kirsty, düğün davetiyesini gördüğü anı büyük bir şok olarak tarif etti: 'Bu tam anlamıyla bir ihanetti. Sanki 16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi bir kenara atılmıştım.'

Kirsty, eşinin ortadan kaybolduğu dönemde ciddi bir ameliyat geçirdiğini, ardından 20 yıldır çalıştığı işten de çıkarıldığını anlattı. Curtis'in kendisini en zor anında yalnız bıraktığını söyleyen kadın, 'Sadece evliliği bitirmedi; insanlara güvenme, kendimi güvende hissetme ve hayatıma yeniden birini alma yeteneğime de zarar verdi' dedi. Kirsty'ye göre eski eşi bugüne kadar bir kez bile pişmanlık göstermedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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