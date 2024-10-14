14 Ekim Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
14 Ekim Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 14 Ekim Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda'ya konuk oldu. Ay-yıldızlılar, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak tarihinde ilk kez İzlanda deplasmanından üç puanla döndü.
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İzmir AK Parti Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir, belediye meclisinde yaptığı skandal açıklamada, kadın cinayetlerine ilişkin 'Ölen kadınlarda suçlu' demişti! Aydemir, partiden kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.
Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda dahil olan Cemal karakteri başta her ne kadar fazla kibar bir görünüme sahip olsa da sonradan foyası izleyici açısından ortaya çıktı. Ancak fragmanda yaptıklarını görünce 'Bu hangi seviye psoikopatlık?' demekten kendimizi alamadık!
Ayakkabı Krizi Mutlu Sonla Bitti: Sabırlı Annenin Videosu Sosyal Medyada Beğeni Topladı
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya konuk olduğu maçta, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan bulduğu gol, hakem tarafından iptal edildi. Kararın nedeni ise merak konusu oldu.
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Bu akşam gerçekleşen ''Gelin Takımı'' filminin galasına katılan Murat Boz, basın mensuplarıyla sohbet etti. Bir süredir bir ilişkisi olmayan ünlü isme Akif Yaman, kalbine giden yolun ne olduğunu sordu. Boz, esprili bir yanıtın ardından doğru cevabı vermeyi tercih etti.
YouTube arama hacmi yüksek bir platform. Belki de günde milyonlarca kişi YouTube'da arama yapıyor. Bir kullanıcı da diğer kullanıcıların YouTube aram geçmişlerini merak etti. YouTube arama geçmişini paylaşan kişiler uzaklara daldırdı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İstanbul Valisi Davut Gül arasındaki 'okul temizliği' polemiği sosyal medyada gündem oldu. Şahan'ın 'İzin versinler okulları temizleyeceğiz' sözlerine Vali Gül, 'Çok paraları varsa borçlarını ödeyebilirler' dedi. Vali Gül’e Şahan’dan fotoğraflı yanıt geldi. İşte Şişli Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi’nin ’temizlik’ tartışması…
Twitter’da (X) dünya genelinde birçok kullanıcı Instagram ve Facebook erişimlerinde sorun yaşadıklarını belirtti. META’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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