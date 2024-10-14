Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Instagram Çöktü mü? Facebook Çöktü mü? Dünya Genelinde Instagram ve Facebook’a Erişim Sorunu

Instagram Çöktü mü? Facebook Çöktü mü? Dünya Genelinde Instagram ve Facebook’a Erişim Sorunu

Facebook Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.10.2024 - 21:07 Son Güncelleme: 14.10.2024 - 21:10

Twitter’da (X) dünya genelinde birçok kullanıcı Instagram ve Facebook erişimlerinde sorun yaşadıklarını belirtti. META’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

X'te yaşadıkları erişim sıkıntısından bahseden dünyadan birçok kullanıcı Facebook ve Instagram erişimlerinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

X'te yaşadıkları erişim sıkıntısından bahseden dünyadan birçok kullanıcı Facebook ve Instagram erişimlerinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapıldı, resmi olarak bir erişim sorunu olduğu da belirtilmedi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapıldı, resmi olarak bir erişim sorunu olduğu da belirtilmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın