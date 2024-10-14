Instagram Çöktü mü? Facebook Çöktü mü? Dünya Genelinde Instagram ve Facebook’a Erişim Sorunu
Instagram Çöktü mü? Facebook Çöktü mü? Dünya Genelinde Instagram ve Facebook’a Erişim Sorunu
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Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.
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X'te yaşadıkları erişim sıkıntısından bahseden dünyadan birçok kullanıcı Facebook ve Instagram erişimlerinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapıldı, resmi olarak bir erişim sorunu olduğu da belirtilmedi.
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