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Sosyal Medyada Tansiyon Yükseldi: Şişli Belediye Başkanı ile İstanbul Valisi’nin ‘Temizlik’ Tartışması

Sosyal Medyada Tansiyon Yükseldi: Şişli Belediye Başkanı ile İstanbul Valisi’nin ‘Temizlik’ Tartışması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.10.2024 - 23:22

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İstanbul Valisi Davut Gül arasındaki 'okul temizliği' polemiği sosyal medyada gündem oldu. Şahan'ın 'İzin versinler okulları temizleyeceğiz' sözlerine Vali Gül, 'Çok paraları varsa borçlarını ödeyebilirler' dedi.  Vali Gül’e Şahan’dan fotoğraflı yanıt geldi.

İşte Şişli Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi’nin ’temizlik’ tartışması…

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, okulların temiz olmadığını belirterek, "Biz Şişli’de çocukları okula aç göndermeyeceğiz. Şişli’deki bütün pis okulları temizleyeceğiz. Bana bir fotoğraf geliyor, veliler okul temizliyor. Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü. Bunu kabul edin artık. İzin versinler okulları temizleyeceğiz" demişti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, okulların temiz olmadığını belirterek, "Biz Şişli’de çocukları okula aç göndermeyeceğiz. Şişli’deki bütün pis okulları temizleyeceğiz. Bana bir fotoğraf geliyor, veliler okul temizliyor. Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü. Bunu kabul edin artık. İzin versinler okulları temizleyeceğiz" demişti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şahan'ın sözlerine şu şekilde cevap verdi:

İstanbul Valisi Davut Gül, Şahan'ın sözlerine şu şekilde cevap verdi:

'Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler. Ama 3.963 okuldan 5 tanesine temizlik personeli desteği, 3 milyon öğrenciden 250 tanesine yemek desteği vererek sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsaade etmeyeceğiz'

Vali Gül'ün sözlerine Şahan'dan fotoğraflı yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Resul Emrah Şahan, şunları söyledi:

Vali Gül'ün sözlerine Şahan'dan fotoğraflı yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Resul Emrah Şahan, şunları söyledi:

'Sayın Valim. Sizden takdir beklerken sitem duymak bizi üzdü. Ben de seçilmiş bir kamu yöneticisi olarak belirtmek isterim ki; Milli Eğitimimiz de, Belediyelerimiz de devletin kurumlarıdır. 

Hepimizin amacı evlatlarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktır. Sizi bilgilendirmemiş olabilirler fakat bu fotoğraf Şişli’de velilerin temizlik yaptığı bir okuldan… 

Biz kamu hizmetinin nasıl verildiğini görmek için yurttaşımıza bakıyoruz. Yurttaş, devletin aynasıdır. Bu fotoğrafla gördüğümüz ise, okulu temizlemek zorunda kalan velilerdir. Takdirlerinize sunarız'

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