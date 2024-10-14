Sosyal Medyada Tansiyon Yükseldi: Şişli Belediye Başkanı ile İstanbul Valisi’nin ‘Temizlik’ Tartışması

'Sayın Valim. Sizden takdir beklerken sitem duymak bizi üzdü. Ben de seçilmiş bir kamu yöneticisi olarak belirtmek isterim ki; Milli Eğitimimiz de, Belediyelerimiz de devletin kurumlarıdır.

Hepimizin amacı evlatlarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktır. Sizi bilgilendirmemiş olabilirler fakat bu fotoğraf Şişli’de velilerin temizlik yaptığı bir okuldan…

Biz kamu hizmetinin nasıl verildiğini görmek için yurttaşımıza bakıyoruz. Yurttaş, devletin aynasıdır. Bu fotoğrafla gördüğümüz ise, okulu temizlemek zorunda kalan velilerdir. Takdirlerinize sunarız'