Sosyal Medyada Tansiyon Yükseldi: Şişli Belediye Başkanı ile İstanbul Valisi’nin ‘Temizlik’ Tartışması
Sosyal Medyada Tansiyon Yükseldi: Şişli Belediye Başkanı ile İstanbul Valisi’nin ‘Temizlik’ Tartışması
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İstanbul Valisi Davut Gül arasındaki 'okul temizliği' polemiği sosyal medyada gündem oldu. Şahan'ın 'İzin versinler okulları temizleyeceğiz' sözlerine Vali Gül, 'Çok paraları varsa borçlarını ödeyebilirler' dedi. Vali Gül’e Şahan’dan fotoğraflı yanıt geldi.
İşte Şişli Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi’nin ’temizlik’ tartışması…
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, okulların temiz olmadığını belirterek, "Biz Şişli’de çocukları okula aç göndermeyeceğiz. Şişli’deki bütün pis okulları temizleyeceğiz. Bana bir fotoğraf geliyor, veliler okul temizliyor. Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü. Bunu kabul edin artık. İzin versinler okulları temizleyeceğiz" demişti.
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İstanbul Valisi Davut Gül, Şahan'ın sözlerine şu şekilde cevap verdi:
Vali Gül'ün sözlerine Şahan'dan fotoğraflı yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Resul Emrah Şahan, şunları söyledi:
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