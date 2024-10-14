Görüş Bildir
Haberler
Gündem
‘Ölen Kadınlar da Suçlu’ Diyen AK Partili İsim Partiden İhraç Ediliyor

‘Ölen Kadınlar da Suçlu’ Diyen AK Partili İsim Partiden İhraç Ediliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.10.2024 - 23:44

İzmir AK Parti Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir, belediye meclisinde yaptığı skandal açıklamada, kadın cinayetlerine ilişkin 'Ölen kadınlarda suçlu' demişti! Aydemir, partiden kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir AK Parti Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir, "Bir kısmı bayanlar olmak üzere, erkeklerin çoğunda öldürenler kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullanarak tartışmalara yol açtı.

İzmir AK Parti Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir, "Bir kısmı bayanlar olmak üzere, erkeklerin çoğunda öldürenler kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullanarak tartışmalara yol açtı.

Latif Aydemir, yaptığı skandal açıklama sonrasında partiden kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.

Latif Aydemir, yaptığı skandal açıklama sonrasında partiden kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
7
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın