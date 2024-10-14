‘Ölen Kadınlar da Suçlu’ Diyen AK Partili İsim Partiden İhraç Ediliyor
‘Ölen Kadınlar da Suçlu’ Diyen AK Partili İsim Partiden İhraç Ediliyor
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İzmir AK Parti Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir, "Bir kısmı bayanlar olmak üzere, erkeklerin çoğunda öldürenler kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullanarak tartışmalara yol açtı.
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Latif Aydemir, yaptığı skandal açıklama sonrasında partiden kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.
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