12 Ocak Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Ocak Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam, Türkiye gündeminde yerini alan önemli haberleri sizin için derledik! 12 Ocak 2025 akşamı neler yaşandığına, bir kez de birlikte göz atalım. Acaba, 12 Ocak akşamı Türkiye'de neler oldu?
İşte, 12 Ocak Cumartesi akşamının kaçırılmaması gereken haberleri...
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Sosyal medya ile hayatımıza birçok isim girdi. Kimi doğal halleriyle, kimi özel yetenekleriyle ünlü olmayı başardı. '1 Milyon Mehmet' ismiyle bilinen Mehmet Bucak da her haliyle sempatileri toplayan bir isimdi. Ancak Mersin'de yaşayan isimden acı haber geldi. Bugün Mehmet Bucak'ın vefat ettiği öğrenildi.
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DEM Parti heyeti bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti, Demirtaş’ın sürece desteğinin tam olduğunu duyurdu. Tutuklu bulunan Demirtaş, X hesabından sürece dair bir açıklama yayımladı. Demirtaş, açıklamasında “Sayın Abdullah Öcalan’a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.
Dün gece genç bir savcı adayının intihar haberi ile sarsılmıştık. Mobbing ve tehdide maruz kaldığını söyleyen savcı adayı hayatına kıymıştı. Bunu yaparken de birçok yolu denediğini ancak muhatap bulamadığını söylemişti. Genç savcının "kamuoyu" ile paylaştığı veda yazısının ardından benzer notları ailesine de bıraktığı ortaya çıktı. Annesi, ablası ve kız arkadaşına notlar bırakan Yalman, mektuplarda "artık yapacak bir şeyim kalmadı" dediği görülüyor.
Sosyal medya dipsiz bir kuyu. Gün geçmiyor ki yeni bir şarlatanla karşılaşmayalım. Bu kez “Şarlatanlığın sınırı yok” dedirtecek cinsten bir olayla karşı karşıya kaldık. Eylül Ecem Zal isimli bir avukat, mesleğini şeriata uygun olmadığı gerekçesiyle bıraktığını açıklamıştı. Zal, YouTube hesabından bir video paylaşarak peygamberliğini ilan etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ı sahneye "Sizi gördüğüm zaman dilim neden tutulur?" şarkısını söyleyerek İbrahim Tatlıses davet etti. Daha sonra sahnede konuşan ikili gündeme damga vuracak bir diyalog yaşadı. Tatlıses, Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem aday mısınız?" dedi. Anayasal olarak adaylık şansı bulunmayan Erdoğan'dan Tatlıses'e olumlu yanıt geldi.
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TFF'den ara transferde tüm planları sil baştan yaptıracak bir karar çıktı. Takımlardaki denklik ve Finansal Fair Play'e uyum için yakın zamanda harcama bütçeleri TFF tarafından belirleniyordu. %30'luk sapma oranına izin verilerek takımlara bu sistemde bir alan açılıyordu. Kulüpler kimi zaman birbirini bu limit konusunda suçluyor ve limit aşma olayları gündeme geliyordu. TFF'den tüm bu tartışmaları taca atacak bir karar çıktı.
ID İletişim ve Ayşe Barım'a yöneltilen iddialar konuşulmaya devam ederken pek çok ünlü isim konuya dair düşüncelerini dile getirmeye devam ediyor. Özellikle ID İletişim'in altındaki oyuncuların menajerleri Ayşe Barım'a olan destekleriyle başlayan süreç diğer oyuncuların sektördeki tekelleşmeye olan tepkileriyle dallanıp budaklanmıştı. Burcu Biricik, Deniz Işın, Onur Tuna, Seray Kaya gibi isimler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yayınladıkları paylaşımlarla dile getirmişti. Son olarak bilet duyurusunda bulunan Hayko Cepkin de konuya dahil oldu.
Kütüphanelerin derin sessizliği ve çalışmaya uygun atmosferinde odaklanmak, pek çoğumuz için bir harikadır. Ders çalışmak isteyenlerin ve hatta son dönemlerde evden çalışanların da tercihi olan kütüphanede çalışmak için yer bulmak da bir hayli önemli. Özellikle büyük şehirlerde masadan kalkarsanız, yandınız! Tam da bu noktada, kütüphanede masada bilgisayarını bırakıp bir saat molaya giden kişiye bırakılan notu görmelisiniz: "Bana bak! Macbookuna parasızlıktan dokunmadım..." Peki, siz olsanız ne yapardınız?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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