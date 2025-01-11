12 Ocak Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler

Dün akşam, Türkiye gündeminde yerini alan önemli haberleri sizin için derledik! 12 Ocak 2025 akşamı neler yaşandığına, bir kez de birlikte göz atalım. Acaba, 12 Ocak akşamı Türkiye'de neler oldu?

İşte, 12 Ocak Cumartesi akşamının kaçırılmaması gereken haberleri...