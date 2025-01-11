Hayko Cepkin "Kokuşmuş Konular" Olarak Adlandırdığı Tekelleşmeye Kendi Tarzında Göndermede Bulundu!

ID İletişim ve Ayşe Barım'a yöneltilen iddialar konuşulmaya devam ederken pek çok ünlü isim konuya dair düşüncelerini dile getirmeye devam ediyor. Özellikle ID İletişim'in altındaki oyuncuların menajerleri Ayşe Barım'a olan destekleriyle başlayan süreç diğer oyuncuların sektördeki tekelleşmeye olan tepkileriyle dallanıp budaklanmıştı.

Burcu Biricik, Deniz Işın, Onur Tuna, Seray Kaya gibi isimler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yayınladıkları paylaşımlarla dile getirmişti. Son olarak bilet duyurusunda bulunan Hayko Cepkin de konuya dahil oldu.