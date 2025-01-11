Hayko Cepkin "Kokuşmuş Konular" Olarak Adlandırdığı Tekelleşmeye Kendi Tarzında Göndermede Bulundu!
Hayko Cepkin "Kokuşmuş Konular" Olarak Adlandırdığı Tekelleşmeye Kendi Tarzında Göndermede Bulundu!
ID İletişim ve Ayşe Barım'a yöneltilen iddialar konuşulmaya devam ederken pek çok ünlü isim konuya dair düşüncelerini dile getirmeye devam ediyor. Özellikle ID İletişim'in altındaki oyuncuların menajerleri Ayşe Barım'a olan destekleriyle başlayan süreç diğer oyuncuların sektördeki tekelleşmeye olan tepkileriyle dallanıp budaklanmıştı.
Burcu Biricik, Deniz Işın, Onur Tuna, Seray Kaya gibi isimler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yayınladıkları paylaşımlarla dile getirmişti. Son olarak bilet duyurusunda bulunan Hayko Cepkin de konuya dahil oldu.
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Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım ve ortak kurucularından olduğu ID İletişim hakkındaki iddialara ajansın altındaki oyuncularından kısa sürede destek gelmişti.
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Şirket ve Ayşe Barım iddiaları yalanlarken Serenay Sarıkaya da hukuki sürecin başlatıldığını duyurmuştu. Fakat gündemde bomba etkisi yaratan iddialara yönelik tepkiler bir an olsun dinmiyor...
ID İletişim şirketine bağlı olan isimlerin bu süreçteki paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından mercek altına alınırken Ezgi Mola da son paylaşımıyla göze çarpmıştı.
Dizi sektöründeki tekelleşmeyi de odak noktasına alan iddialara yönelik bir yandan da diğer oyuncuların sesleri yükselmeye başlamıştı.
Konuya kendi tarzında dahil olan son isim ise Hayko Cepkin oldu. Sosyal medya hesabından sahne tarihlerini paylaşan Hayko Cepkin tekelleşme iddialarına da parmak bastı!
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"Sezona füze gibi girip fişek gibi devam edeceğiz. Sektör de sittin senedir kokuşmuş konularda 'aaaa tekel mi?' diye yeni duyuyor gibi safı oynamaya devam ede dursun, yakında bir ödül töreni falan yaparlar birbirlerine ödül mödül verirler moral toplarlar bir şeycikleri kalmaz. Biz kanlı canlı sahnede devam🤘🥳🤘" ifadelerini kullanan Hayko Cepkin Okan Bayülgen'le sahneledikleri 'Drakula'nın biletlerini bu sözlerle paylaştı.
İşte o paylaşım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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