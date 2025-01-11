Federasyon Transfer Limitlerindeki Sapmayı Kaldırdı, Transfer Bütçeleri Sil Baştan Yapılacak
Federasyon Transfer Limitlerindeki Sapmayı Kaldırdı, Transfer Bütçeleri Sil Baştan Yapılacak
TFF'den ara transferde tüm planları sil baştan yaptıracak bir karar çıktı. Takımlardaki denklik ve Finansal Fair Play'e uyum için yakın zamanda harcama bütçeleri TFF tarafından belirleniyordu. %30'luk sapma oranına izin verilerek takımlara bu sistemde bir alan açılıyordu. Kulüpler kimi zaman birbirini bu limit konusunda suçluyor ve limit aşma olayları gündeme geliyordu. TFF'den tüm bu tartışmaları taca atacak bir karar çıktı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başı takım harcama limitlerini açıklamış ve %30'luk bir sapmayı kabul edeceklerini duyurmuştu.
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TFF kısa süre önce yeni bir açıklama daha yaparak sapma limitinin kaldırıldığını duyurdu.
Açıklamada "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18’de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." denildi.
Takım harcama limitleri belirlenirken, Kulüp Lisans Kurulu'na sunulan sponsorluk ve reklam gelirlerine ilişkin sözleşmeler, 2024-2025 sezonunda kulüpler tarafından tahsil edilen tutarlar esas alınarak yeniden değerlendirilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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