Federasyon Transfer Limitlerindeki Sapmayı Kaldırdı, Transfer Bütçeleri Sil Baştan Yapılacak

TFF'den ara transferde tüm planları sil baştan yaptıracak bir karar çıktı. Takımlardaki denklik ve Finansal Fair Play'e uyum için yakın zamanda harcama bütçeleri TFF tarafından belirleniyordu. %30'luk sapma oranına izin verilerek takımlara bu sistemde bir alan açılıyordu. Kulüpler kimi zaman birbirini bu limit konusunda suçluyor ve limit aşma olayları gündeme geliyordu. TFF'den tüm bu tartışmaları taca atacak bir karar çıktı.