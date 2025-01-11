Beşiktaş Uzun Bir Aradan Sonra Bodrumspor Karşısında 3 Puanla Tanıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de Cumartesi'nin kapanış maçında evinde Bodrumspor'u ağırladı. Beşiktaş ilk yarıda yıldızlarının attığı golle galip geldi. 9 maçta sadece Fenerbahçe'yi yenebilen Beşiktaş, uzun bir aradan sonra galip gelmiş oldu. Immobile ve Ndour'un golleriyle siyah beyazlılar üç puana uzandı. Bodrumspor'un son bölümdeki baskısı bir golle sonuçlandı.