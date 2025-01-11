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Beşiktaş Uzun Bir Aradan Sonra Bodrumspor Karşısında 3 Puanla Tanıştı

Beşiktaş Uzun Bir Aradan Sonra Bodrumspor Karşısında 3 Puanla Tanıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2025 - 21:09

Beşiktaş, Süper Lig'de Cumartesi'nin kapanış maçında evinde Bodrumspor'u ağırladı. Beşiktaş ilk yarıda yıldızlarının attığı golle galip geldi. 9 maçta sadece Fenerbahçe'yi yenebilen Beşiktaş, uzun bir aradan sonra galip gelmiş oldu. Immobile ve Ndour'un golleriyle siyah beyazlılar üç puana uzandı. Bodrumspor'un son bölümdeki baskısı bir golle sonuçlandı.

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Beşiktaş bu akşam evinde Bodrumspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maça galibiyet hasreti ile çıkan Kara Kartal hedefine ulaştı.

Beşiktaş bu akşam evinde Bodrumspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maça galibiyet hasreti ile çıkan Kara Kartal hedefine ulaştı.

Ndour'un kafa golü ve Immobile'nin golüyle ilk yarıyı 2-0'la kapatan Beşiktaş ikinci yarıda da sahadaki üstünlüğü bırakmadı.

Ndour'un kafa golü ve Immobile'nin golüyle ilk yarıyı 2-0'la kapatan Beşiktaş ikinci yarıda da sahadaki üstünlüğü bırakmadı.

Karşılıklı birer golün VAR'dan döndüğü gecede Bodrumspor 90+4'te farkı bire indiren golü attı ancak bu puan için yetmedi.

Karşılıklı birer golün VAR'dan döndüğü gecede Bodrumspor 90+4'te farkı bire indiren golü attı ancak bu puan için yetmedi.

Maçın son bölümü Bodrumspor'un baskıları işe yaramadı ve Beşiktaş galibiyet hasretine nokta koydu.

Maçın son bölümü Bodrumspor'un baskıları işe yaramadı ve Beşiktaş galibiyet hasretine nokta koydu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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