Fenerbahçe'den Ali Koç-Sergen Yalçın Görüşmesine Yalanlama Geldi

Fenerbahçe ligin ikinci bölümünde 8 puanlık farkı kapatmak için mücadele ediyor. Transferler ve yapılanma ile farkı eritmek isteyen Fenerbahçe'de her türlü çözüm deneniyor. Bugün Odatv'de de Başkan Ali Koç'un Sergen Yalçın'la bir araya geldiği iddia edilmişti. İddiada Yalçın'ın Koç'a takımla ilgili tavsiyelerde bulunduğu söylenmişti. Hatta Mourinho ile ilgili bile yorum yaptığı söylenmişti. O iddialara yalanlama geldi.