Fenerbahçe'den Ali Koç-Sergen Yalçın Görüşmesine Yalanlama Geldi
Fenerbahçe'den Ali Koç-Sergen Yalçın Görüşmesine Yalanlama Geldi
Fenerbahçe ligin ikinci bölümünde 8 puanlık farkı kapatmak için mücadele ediyor. Transferler ve yapılanma ile farkı eritmek isteyen Fenerbahçe'de her türlü çözüm deneniyor. Bugün Odatv'de de Başkan Ali Koç'un Sergen Yalçın'la bir araya geldiği iddia edilmişti. İddiada Yalçın'ın Koç'a takımla ilgili tavsiyelerde bulunduğu söylenmişti. Hatta Mourinho ile ilgili bile yorum yaptığı söylenmişti. O iddialara yalanlama geldi.
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Ali Koç'un özel teknesiyle yalısına davet ettiği Sergen Yalçın'la Fenerbahçe'ye dair tavsiyeler aldığı iddia edilmişti.
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Ali Koç'un takıma dair fikirlerini aldığı Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya da eleştiriler gelmişti. Ancak akşam saatlerinde bu görüşmeye dair resmi hesaptan yalanlama geldi.
Fenerbahçe resmi kanallardan "Bugün, OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın’ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır. " dendi ve şu ifadeler eklendi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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