12 İlde Eş Zamanlı Kafes Operasyonu: 4 Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı

MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 Milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

KASTAMONU: Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 4 aylık takip neticesinde Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda Organize Suç Örgütü Üyelerinin; Sözde kuyumculuk adı altında faaliyet gösterdikleri, Kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli bir komisyon karşılığı, farklı şirketlere ait POS cihazlarını da kullanarak halk arasında 'kredi kartına takla attırmak' tabiri ile bilinen yöntemle ödemelerini sağladıkları, Paravan şirketler kurarak bankalardan POS cihazları temin ettikleri ve Suç örgütü elebaşı ile örgüt üyeleri arasında, suçta kullanılan POS cihazlarını karşılıklı kargo ile gönderdikleri tespit edilen örgüt elebaşı Ömer Çınar’ın da içerisinde olduğu 21 şüpheli yakalandı.

MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak analizler sonucu 14 paravan şirkete ait banka hesaplarında 980 Milyon TL'lik işlem hacmi ve 105 Milyon TL’lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

BALIKESİR:

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 4 aylık takipli KOM Faaliyeti kapsamında MASAK ile yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde;

Maddi açıdan zor durumdaki şahıslara boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri,

Vadesi geldiği halde borçlarını ödemek isteyen şahısların faizlerini arttırarak borçlarının bitirilmesini engelledikleri sistematik şekilde daha fazla borçlandırdıkları,

Borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ve şiddet yoluyla baskı altına aldıkları,

Mağdurların, borçlarını ödemek amacıyla traktör ve arsalarını, düşük fiyata satışa çıkardıkları ve satışa çıkarılan mal varlıklarını şüphelilerin yakınları tarafından satın alınmasını sağladıkları tespit edilen örgüt elebaşı Salih Babayiğit’in de içinde bulunduğu şüpheli yakalandı.

Örgüt tarafından, Çanakkale ve Balıkesir illerinde ikamet eden yaklaşık vatandaşımızın mağdur edilerek Milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.'