12 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kadın cinayetlerinden sonra gözler Discord panellerindeki konuşmalara çevrilmiş, Deha Tuzcu kaosuna dahil olan Berkcan Güven eleştirilerin odağı olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Reynmen'in İtalya'daki düğününe katılan Güven, Reynmen'e minnet dolu bir konuşmayla teşekkür etti.
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Dün Gebze'de yaşanan hayvan katliamına tepkiler her geçen saniye artarken Seren Serengil ve Hande Yener katliama tepki göstermek için Gebze'de buluştu!
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Tan Taşçı, ısrarlı takip ve tacizler nedeniyle psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek takıntılı hayranı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in kadın cinayetleri hakkında yaptıkları "Söyleyecek çok şey var ama..." açıklaması eleştiri yağmuruna tutuldu!
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Türkan Şoray'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından "fahri doktora" ünvanı verilecek!
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Dün Gebze Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 30 köpek ve 13 kedinin zehirlendikten sonra çöp poşetlerine konularak çöpe atılması kan dondurmuştu. Ünlü isimlerden yaşanan bu katliama tepkiler gecikmedi!
Geçtiğimiz saatlerde İtalya'da rüya gibi bir düğüne imza atarak Yusuf Aktaş'a 'Sonsuza dek evet!' diyen Emire Cansu'nun gelinliğini birlikte inceliyoruz!
Gebze'de sokak hayvanlarına yapılanlar hepimizin içini sızlattı. Toplam 45 sokak hayvanı, çöp torbaları içinde cansız bir şekilde bulundu. Vatandaşlardan tepkiler artırken ünlü oyuncu Emre Kınay da Gebze Belediye Başkanı'na gözyaşları içinde seslendi.
Cennet kıyılarıyla ülkemiz, pek çok ünlü ismin de tercihi oluyor. Özellikle Ege kıyılarına demirleyen ünlü isimlere bu kez yeni birisi daha dahil oldu. Harry Potter'ın yazarı J.K Rowling, milyon dolarlık yatıyla Fethiye'ye geldi.
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