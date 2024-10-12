Harry Potter'ın Yazarı Milyon Dolarlık Yatıyla Türkiye'de: Lüks Yatta Yok Yok!

Cennet kıyılarıyla ülkemiz, pek çok ünlü ismin de tercihi oluyor. Özellikle Ege kıyılarına demirleyen ünlü isimlere bu kez yeni birisi daha dahil oldu. Harry Potter'ın yazarı J.K Rowling, milyon dolarlık yatıyla Fethiye'ye geldi.

Kaynak: Patronlar Dünyası