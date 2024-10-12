Harry Potter'ın Yazarı Milyon Dolarlık Yatıyla Türkiye'de: Lüks Yatta Yok Yok!
Harry Potter'ın Yazarı Milyon Dolarlık Yatıyla Türkiye'de: Lüks Yatta Yok Yok!
Cennet kıyılarıyla ülkemiz, pek çok ünlü ismin de tercihi oluyor. Özellikle Ege kıyılarına demirleyen ünlü isimlere bu kez yeni birisi daha dahil oldu. Harry Potter'ın yazarı J.K Rowling, milyon dolarlık yatıyla Fethiye'ye geldi.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Tatilin tadını çıkarmak ve doğal güzelliklere doymak isteyen ünlü isimlerin tercihi ülkemizin cennet köşesi Ege kıyıları oluyor.
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Bu sene de dünyanın en büyük yatları arasında olan ultra lüks yatıyla Ege'ye gelen Bezos Göcek ve Bodrum'da serin suların tadını çıkarmıştı.
Tatil için Türkiye'yi seçen ünlü isimlerden biri de dünyaca ünlü Harry Potter kitaplarının yazarı J.K Rowling oldu.
J.K Rowling'in yatı tam 150 milyon dolar değerinde. Samsara adındaki bu yat, toplam 88.5 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde.
Yüzme havuzu, son teknoloji sinema salonu, plaj kulübü...Görmüş olduğunuz yat minik bir tatil kasabası resmen!
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