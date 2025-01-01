10 Soruda Makyajını Kaç Dakikada Yaptığını Tahmin Ediyoruz!

Sen dengeli bir makyaj rutini olan birisin. Temel malzemeleri kullanarak kendini çok daha iyi hissediyorsun. Kendine zaman ayırmayı seviyor ve çok abartmadan etkileyici görünmeyi başarıyorsun. Makyaj yaparken detaylara önem veriyor, ama bunu abartıya kaçmadan yapıyorsun. Cilt sağlığına da özen gösterdiğin belli. Bu denge, seni hem şık hem de bakımlı gösteriyor.