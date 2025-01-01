10 Soruda Makyajını Kaç Dakikada Yaptığını Tahmin Ediyoruz!
10 Soruda Makyajını Kaç Dakikada Yaptığını Tahmin Ediyoruz!
Makyaj yapmak senin için ifade ediyor? Gösterişli mi yoksa daha sade bir tarzın mı var? Kendi makyaj tarzına uygun şıkları seç ve makyajını kaç dakikada tamamladığını birlikte öğrenelim! Haydi başlayalım! 👇
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1. Sabah uyandığında makyaj yapmaya ne kadar heveslisin?
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2. Cildinle ilgili en çok önem verdiğin konu ne?
3. Peki, makyaj çantanın vazgeçilmezi hangisi?
4. Yoğun bir günün sonunda makyajını temizlemeyi unutur musun?
5. Hangi ünlünün makyaj tarzı sana daha uygun?
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6. Söyle bakalım, bir davete giderken makyaj yapma sürecin nasıldır?
7. Makyaj yaparken en çok hangisini öne çıkarmayı seviyorsun?
8. Özel bir güne hazırlanırken makyajını kime emanet edersin?
9. Makyaj videoları izliyor musun?
10. Son olarak, makyaj malzemelerini ne kadar sürede yenilersin?
5 dakikada hazırsın!
Senin için 15 dakika yeterli!
En az yarım saat!
Bir saati bulabilir!
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