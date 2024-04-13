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1 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Teleferikteki Kaza Anı Kamerada

1 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Teleferikteki Kaza Anı Kamerada

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.04.2024 - 10:59

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan teleferikte, bir kabinin tabanının çökmesi sonrasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Teleferikte yaşanan panik anları cep telefonu ile görüntülendi.

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Antalya’da yaşanan teleferik kazasından 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmış ve yaklaşık 200 kişi teleferikte mahsur kalmıştı.

Antalya’da yaşanan teleferik kazasından 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmış ve yaklaşık 200 kişi teleferikte mahsur kalmıştı.

AFAD Başkanı Okay Memiş’in son açıklamasına göre; asılı kalan 16 kabinde 128 kişinin tahliyesi zor koşullarda gerçekleştirildi. 8 kabinde 43 vatandaş için ise çalışmalar sürüyor.

AFAD Başkanı Okay Memiş’in son açıklamasına göre; asılı kalan 16 kabinde 128 kişinin tahliyesi zor koşullarda gerçekleştirildi. 8 kabinde 43 vatandaş için ise çalışmalar sürüyor.

1 kişinin öldüğü teleferik kabininde yaşanan panik anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

1 kişinin öldüğü teleferik kabininde yaşanan panik anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

Kabinde yaşanan panik anları 👇

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