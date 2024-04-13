1 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Teleferikteki Kaza Anı Kamerada
1 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Teleferikteki Kaza Anı Kamerada
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan teleferikte, bir kabinin tabanının çökmesi sonrasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Teleferikte yaşanan panik anları cep telefonu ile görüntülendi.
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Antalya’da yaşanan teleferik kazasından 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmış ve yaklaşık 200 kişi teleferikte mahsur kalmıştı.
AFAD Başkanı Okay Memiş’in son açıklamasına göre; asılı kalan 16 kabinde 128 kişinin tahliyesi zor koşullarda gerçekleştirildi. 8 kabinde 43 vatandaş için ise çalışmalar sürüyor.
1 kişinin öldüğü teleferik kabininde yaşanan panik anları ise cep telefonu ile kaydedildi.
Kabinde yaşanan panik anları 👇
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