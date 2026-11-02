article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Terazi Burcu chevron-right-grey 3 Kasım Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay öğleye kadar arkadaş çevresinde geçen yoğunluğu bel ve sırtına yansıtabilir; Ay öğle vakti Başak'a adım atarak on ikinci evinde sessizlik ve dinlenme ihtiyacını artırıyor. Burcundaki retro Venüs böbrek sağlığını ve su dengesini ön plana çıkarıyor. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı bu konuda yumuşak bir etki sunuyor. Yedinci evde görünür olan Satürn ve Neptün leğen kemiği çevresinde katılık hissi verebilir. Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği uykunu bölebilir. Gün boyu yeterince sıvı al. Masa başında saat başı doğrulup yürü. Akşam sakin bir müzik aç. Yatmadan önce belini hafifçe çevir. Sıcak bir bitki çayı sinirlerini sakinleştirir. Öğle yemeğini hafif tut. Akşam bacaklarını yukarıda dinlendir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın