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Terazi Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ekim Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay kariyer evinde iş yoğunluğunu bel ve sırtına taşıyabilir; Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi sabah kalkarken halsizlik yaratabilir, hareketlerini yavaş tut. Geri hareketli Venüs bakım ürünlerinde yeniliğe karşı temkinli olmanı söylüyor. Gün biterken Satürn'le oluşan kare bel ve dizlerde sertlik bırakabilir, oturma pozisyonunu sık sık değiştir. Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni böbrek ve sıvı dengesini destekliyor, bol su iç. Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi sinirlerini germeden önce ekranlardan uzaklaş. Gün içinde yeterince su içmek böbreklerine destek olur. Akşam tuzlu ve ağır yiyeceklerden uzak durmak belini rahatlatır. Yatmadan önce hafif bir bel esnetmesi yap. Ayakta uzun süre beklemek zorundaysan ağırlığını sırayla iki ayağa ver. Gün sonunda ılık bir duş al.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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