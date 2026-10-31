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Terazi Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay on birinci evinde sosyal yorgunluğu bel ve sırtına yansıtabilir; öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen bunu yumuşatıyor. Burcundaki geri hareketli Venüs sıvı tüketimini ve böbrek konforunu önemsetiyor. Yedinci evini etkileyen Satürn ve Neptün bel ve leğen çevresinde katılık yaratabilir; gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni bu hissi azaltıyor. Beşinci evinde kalan Plüton kalp ve sırt bölgesinde ağırlık yaratabilir. Gece Ay ile Güneş arasında oluşan kare sinirlerini gerebilir. Gün boyu su iç. Oturma pozisyonunu değiştir. Akşam yemeğini hafif tut. Yatmadan önce bel esnemesi yap. Kalabalık ortamlarda mola ver. Ayakta uzun süre kalma. Akşam sırtını sıcak tut. Dinlenme anlarını ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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