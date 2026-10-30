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Terazi Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay onuncu evinde işteki baskıyı bel ve sırt kaslarına yansıtabilir; öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen bu gerginliği yumuşatıyor. Burcundaki geri hareketli Venüs böbrek ve sıvı dengesini hatırlatıyor, gün boyu su içmeyi ihmal etme. Yedinci evde bulunan Satürn ve Neptün bel ve kalçada sertlik hissettirebilir; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu hissi artırır. On birinci evdeki Mars ve Jüpiter sosyal koşuşturmayı artırıp uykunu bölebilir. Oturma pozisyonunu sık sık değiştir. Akşam yemeğini tuzsuz ve hafif tut. Yatmadan önce kısa bir bel esnemesi yap. Ayakta uzun süre beklemekten kaçın. Sırtını duvara yaslayarak dinlen. Gün içinde kısa su molaları vermeyi alışkanlık haline getir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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