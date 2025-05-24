25 Mayıs Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün duygularını ifade etmek konusunda kendini oldukça rahat hissedeceksin. Tam da bu noktada belki de biraz sıra dışı ya da tamamen beklenmedik bir sohbetin içine dalabilirsin. Bu sohbet, uzun zamandır gözünün üzerinde olduğu biriyle arandaki mesafeyi kapatmanı sağlayabilir.

Tüm bunların yanında; kalbinin ve aklının aynı dili konuştuğu, duyguların ve düşüncelerinin mükemmel bir uyum içinde olduğu bir gün olacak. Bu uyun ise hem duygusal hem de zihinsel açıdan büyük bir huzur verecek.

Şimdi aşkta kendi kurallarını koymanın ve kendi oyununu oynamanın tam sırası. Özgürlüğünü sonuna kadar yaşa ve doğru bildiğin yoldan şaşma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...