24 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta sonu senin için oldukça ilginç enerjilerle dolu. Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, senin bilinçaltının en derin köşelerinde saklı duran potansiyelleri ve yetenekleri gün yüzüne çıkarıyor. Bu, adeta bir uyanış anı olabilir ve seni duygusal anlamda güçlendirebilir.

Haliyle aşk hayatında da sessizliklerin derinliği ve anlamı, sana fısıldayan sırlarla dolu olabilir. Bu sessizliklerin içinde, partnerinle adeta telepatik bir bağ kurabilirsin. Bu bağ sayesinde, birbirinize tek bir kelime bile etmeden ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayabilirsin.

Eğer bekar bir Kova burcuysan, bu hafta sonu iç dünyanın aynasını tutacak biriyle yolların kesişmesi an meselesi. Bu kişi, belki de hayatının aşkı olabilir. Bu fırsatı kaçırmamak için, gözlerini ve kalbini açık tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…