23 Mayıs Cuma Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kalbini ve mantığını bir teraziye koyup hangisine ağırlık vermen gerektiği konusunda biraz kararsız kalabilirsin. Bu durum, belki de hayatının her alanında karşılaştığın bir durumdur. Ancak bugün bu ikilem biraz daha belirginleşebilir... Zira, bugün duyguların daha da ön planda olabilir. Evet, mantığını bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinlemek üzerisin!

Tam da bu noktada, eğer bir ilişkin varsa; bugün partnerinle açık yüreklilikle konuşman, uzun zamandır üzerinde düşündüğün konuları masaya yatırman sana büyük bir rahatlama sağlayabilir. Bu durum, ilişkinin temelini daha da güçlendirebilir ve belki de aranızdaki bağı daha da sağlamlaştırabilir.

Yalnızsan veya aşka dair umutlarını yitirmeye başladıysan, bugün sana tamamen zıt ama aynı zamanda seni tamamlayan biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, belki de hayatına girecek olan o özel kişi olabilir. O'na bir şans ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…