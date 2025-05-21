22 Mayıs Perşembe Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün oldukça parlak bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Gökyüzü sizin için adeta bir yıldızlar karnavalına dönüşüyor. Venüs ve Mars arasında oluşan harmonik üçgen açı ise adeta pozitif enerji yağmuru yağdırıyor. Bu enerji ile daha önce hiç dile getirmediğin, belki de sadece içinde yaşadığın güzel duyguları cesaretle dile getirebilirsin.

Partnerinle paylaştığın duygular romantizmi güçlendirirken, cesaretle atılmayı düşündüğün işler konusundaki fikirlerin ise ilişkinizi daha da güçlendirecektir. Çünkü dürüst olmalıyız ki romantizm ve zeka bir araya geldiğinde, aşkın büyüsü başlar ve etrafına ışık saçarsın. Hadi cesur ol ve bırak kendini! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…