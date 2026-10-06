Sevgili Akrep, aklına gelecek ani bir söz bugün partnerinle aranızda beklenmedik bir yakınlık yaratabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı içgörünü keskinleştiriyor; Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu içgörüyü somut ve anlaşılır bir şekilde ifade etmeni kolaylaştırıyor.

Bekarsan, hiç ummadığın bir anda biri dikkatini çekebilir. Bu ani çekimi hemen derinleştirmeden gözlemlemen sana zaman kazandırır; gizemli bir bağ kurmadan önce ayaklarının yere basmasına izin ver.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…