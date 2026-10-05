Bugün söylediğin bir söz, partnerinle aranızdaki bağı beklediğinden daha fazla derinleştirebilir Akrep. Merkür'ün kendi burcunda Venüs'le kavuşması bugünü senin için en kişisel gün yapıyor; duygularını kelimelere dökmek hiç olmadığı kadar kolay. Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması ise bu açıklığa iyimser bir genişlik katıyor.

Bekarsan, uzun zamandır aklındaki bir soruya bugün bir cevap gelebilir. Bunu akıllıca değerlendirmek seni doğru yöne taşıyor; Venüs'ün kendi burcunda geri hareketi eski bir ilişkinin izini hatırlatsa da, bugünkü netlik önündeki yolu da aydınlatıyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…