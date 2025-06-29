onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Zerrin Tekindor Kimdir? Zerrin Tekindor Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Zerrin Tekindor Kimdir? Zerrin Tekindor Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.06.2025 - 00:38

Zerrin Tekindor, hem tiyatro sahnesinde hem ekranlarda iz bırakan güçlü oyunculuğuyla Türk sanat dünyasının en özel isimlerinden biri. Başarılı kariyeri, aldığı ödüller, unutulmaz dizileri ve sahnelediği tiyatro oyunlarıyla sanat yolculuğu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Zerrin Tekindor kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? İşte Zerrin Tekindor hakkında merak edilen tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zerrin Tekindor Kimdir?

Zerrin Tekindor Kimdir?

Zerrin Tekindor, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biri olarak kabul edilen, aynı zamanda televizyon ve sinema projelerinde de dikkat çeken güçlü bir oyuncudur. Sanat hayatına tiyatro sahnesinde başlayan Tekindor, yıllar içinde sahne üzerindeki derinlikli performansları, etkileyici ses tonu ve zarafetiyle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda resim sanatıyla da ilgilenmesiyle sanatın çok yönlü temsilcilerinden biri hâline gelmiştir. Oynadığı karakterlere kattığı detaycılık ve estetik dokunuşlar, onu Türkiye'nin en saygın oyuncularından biri yapmıştır.

Tiyatrodan televizyon dizilerine, sanat galerilerinden ödül törenlerine uzanan çok yönlü kariyeriyle Zerrin Tekindor, Türk sanat dünyasının klas duruşlu, kült bir figürü olarak öne çıkmaktadır.

Zerrin Tekindor Kaç Yaşında?

Zerrin Tekindor Kaç Yaşında?

5 Ağustos 1964 doğumlu olan Zerrin Tekindor, 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Aslan burcu olan Tekindor, 1.70 cm boyunda ve yaklaşık 58 kilodur. Yıllar içinde zarif duruşu ve enerjik oyunculuğuyla yaşının çok ötesinde bir sahne performansı sergilemeye devam etmektedir.

Zerrin Tekindor Aslen Nereli?

Zerrin Tekindor Aslen Nereli?

Zerrin Tekindor, aslen Balıkesir’in Burhaniye ilçesindendir. Sanatla küçük yaşlardan itibaren ilgilenmeye başlayan Tekindor’un kökeni Anadolu’nun içtenliğini ve doğallığını taşıyan bir aileye dayanmaktadır. 

Eğitim hayatına Ankara’da devam eden sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev alarak profesyonel sahne yaşamına adım atmış, kariyeri boyunca hem oyunculuk hem de resim sanatını bir arada sürdürerek özgün bir sanatçı kimliği geliştirmiştir.

Zerrin Tekindor'un Kariyer Başlangıcı

Zerrin Tekindor'un Kariyer Başlangıcı

Zerrin Tekindor’un sahneyle buluşması, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra başladı. Mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa adım atan Tekindor, ilk yıllarında klasik tiyatronun önemli eserlerinde yer aldı ve sahne üzerindeki disipliniyle dikkat çekti.  

Uzun yıllar tiyatroda gösterdiği başarılı performansın ardından, geniş kitlelerin onu ilk kez fark ettiği yapım 2004 yılında yayınlanan “Bir İstanbul Masalı” oldu. 

Dizide canlandırdığı Suzan Kozanlı karakteriyle televizyon izleyicisinin ilgisini çekmeyi başaran Tekindor, bu rolle ekran kariyerine güçlü bir giriş yaptı.  Zamanla sahnede olduğu kadar ekran karşısında da aranan bir yüz hâline gelen sanatçı, karakterlerine kattığı zarafet, içsel derinlik ve kendine has yorumla kendi kuşağının en önde gelen oyuncularından biri hâline geldi.

Zerrin Tekindor'un Öne Çıkan Açıklamaları

Zerrin Tekindor'un Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Benim için tiyatro hâlâ bir tapınak gibi.”

  • “Ressam olmak da hep içimdeydi, sahneden sonra fırçaya sarılmak bana iyi geliyor.”

  • “Kadınlar hem sahnede hem hayatta çok daha güçlü olmayı öğrendi, ama bu güç çoğu zaman yalnızlıkla ödüllendiriliyor.”

  • “Oğlum Hira, hayatımdaki en büyük başrol.”

  • “Güzel yaş almak diye bir şey varsa, o bence kendini yeniden keşfetmekle olur.”

  • “Tiyatroda gözünüzün içine bakılır, sahici olmak zorundasınızdır.”

  • “Bir karakteri oynamaktan çok, onun duygusunu anlamaya çalışırım.”

  • “İnsan yaşadıkça şekil değiştiriyor ama içindeki öz hep aynı kalıyor.”

  • “Kendimi en çok sessizken anlatıyorum.”

  • “Sahne benim için bir sığınak, ama aynı zamanda hesaplaşma yeridir.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zerrin Tekindor'un Özel Hayatı

Zerrin Tekindor'un Özel Hayatı

Zerrin Tekindor, 1987 yılında meslektaşı Çetin Tekindor ile evlendi. Bu evlilikten 1989 yılında dünyaya gelen oğulları Hira Tekindor, çiftin en büyük ortak değeri oldu. Ancak ikili bir süre sonra yollarını ayırdı; buna rağmen saygılı ve dostane ilişkilerini koruyarak oğullarını birlikte büyüttüler.

Hira Tekindor bugün hem yönetmenlik hem de sahne arkasında başarılı bir kariyer sürdürüyor ve annesiyle sanat anlamında da sıkı bir bağ kurmuş durumda.

Zerrin Tekindor’un Çetin Tekindor sonrası ciddi ve uzun soluklu bir ilişkiye dair basına yansıyan başka bir evliliği bulunmuyor. Zaman zaman özel hayatıyla ilgili meraklar oluşsa da, oyuncu bu konularda oldukça sade ve mesafeli bir tutum sergiliyor.

Zerrin Tekindor'un Yer Aldığı Diziler

Zerrin Tekindor'un Yer Aldığı Diziler

  • Cafe Casablanca (1996)

  • Sonbahar Kadınları (1998)

  • Sarı Evin Esrarı (2000)

  • Bir Tatlı Huzur (2002)

  • Bir İstanbul Masalı (2003), Deniz

  • Aşk Yeniden (2007), Peruş

  • Aşk-ı Memnu (2008–2010), Deniz de Courton (Matmazel)

  • Yaprak Dökümü (2010), Gar Görevlisi

  • Kuzey Güney (2011–2013), Gülten Çayak

  • Kurt Seyit ve Şura (2014), Nermin Bezmen / Emine

  • Kara Sevda (2015–2017), Leyla Acemzade

  • Şahin Tepesi (2018), Tuna Akdora

  • Zemheri (2020), Aliye Pınar

  • Mucize Doktor (2021), Vuslat Kozoğlu

  • Dünyayla Benim Aramda (2022), Burçin

  • Yüz Yıllık Mucize (2023), Süreyya

Zerrin Tekindor'un Yer Aldığı Filmler

Zerrin Tekindor'un Yer Aldığı Filmler

  • Örümcek (2007), Yalnız Kadın

  • Pek Yakında (2014), Meral

  • İkimizin Yerine (2016), Ülkü

  • İstanbul Kırmızısı (2017), Aylin

  • Kırık Kalpler Bankası (2017), Belirtilmemiş

  • Müslüm (2018), Muhterem Nur

  • Three Thousand Years of Longing (2022), Kösem

Zerrin Tekindor'un Yer Aldığı Tiyatrolar

Zerrin Tekindor'un Yer Aldığı Tiyatrolar

  • Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun (1987)

  • Çamaşırhane (1991)

  • Ferhat ile Şirin (1992)

  • Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye (1993)

  • İstanbul Efendisi (1993)

  • Death-Ölüm (1994)

  • Büyük Aşkların Sonuncusu (1995)

  • İstanbul Efendisi (1995)

  • Göğe Açılan Pencere (1997)

  • Aşk Öldürür (1999)

  • Geyikler Lanetler (1999)

  • Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya (1999)

  • Müfettiş (2003)

  • Dünyanın Ortasında Bir Yer (2007)

  • Vahşet Tanrısı (2009)

  • Antonius ile Kleopatra (2012)

  • Kim Korkar Hain Kurttan? (2013)

  • Arzu Tramvayı (2017)

  • Toz (2021)

Zerrin Tekindor'un Ödülleri ve Adaylıkları

Zerrin Tekindor'un Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2004Afife Tiyatro Ödülleri – “Müfettiş”, Müzikal/Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • 2010Afife Tiyatro Ödülleri – “Vahşet Tanrısı”, Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

  • 2012Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri – “Vahşet Tanrısı”, En İyi Kadın Oyuncu

  • 2012Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri – “Antonius ile Kleopatra”, En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu

  • 2013–2014Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) – “Kim Korkar Hain Kurttan?”, Yılın Kadın Oyuncusu

  • 2014Afife Tiyatro Ödülleri – “Kim Korkar Hain Kurttan?”, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

  • 2014Sadri Alışık Ödülleri – “Kim Korkar Hain Kurttan?”, En İyi Kadın Oyuncu

  • 2015Sadri Alışık Ödülleri – “Pek Yakında”, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Adaylık)

  • 2017Sadri Alışık Ödülleri – “İkimizin Yerine”, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Adaylık)

  • 2018Sadri Alışık Ödülleri – “İstanbul Kırmızısı”, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Adaylık)

  • 2019Uluslararası İzmir Film Festivali – “Müslüm”, En İyi Kadın Oyuncu

  • 2019Golden Palm Awards – “Müslüm”, En İyi Kadın Oyuncu

  • 2019Turkey Youth Awards – “Müslüm”, En İyi Kadın Oyuncu (Adaylık)

  • 2020Uluslararası İzmir Film Festivali – “Zemheri”, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Adaylık)

  • 2013Antalya Televizyon Ödülleri – “Kuzey Güney”, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • 2013TelevizyonDizisi.com En İyiler – “Kuzey Güney”, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • 2014SİYAD Ödülleri – “Pek Yakında”, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Adaylık)

  • 2017SİYAD Ödülleri – “İstanbul Kırmızısı”, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Adaylık)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın