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Zeki Müren'in Tasarladığı Halılar İtalya'da 3800 Euro'ya Satılıyor

Zeki Müren'in Tasarladığı Halılar İtalya'da 3800 Euro'ya Satılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.09.2024 - 17:01

'Sanat Güneşi'miz Zeki Müren'in 1960 yılında tasarladığı halılar İtalya'da 3800 eurodan satışa çıktı. 

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2 Ocak 1931 yılında dünyaya gelen Zeki Müren, sesiyle ve karakteriyle gönüllere taht kurdu. Sanat Güneşi olarak anılan Müren, 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

2 Ocak 1931 yılında dünyaya gelen Zeki Müren, sesiyle ve karakteriyle gönüllere taht kurdu. Sanat Güneşi olarak anılan Müren, 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

24 Eylül 1996 yılında İzmir'de yaşamını yitiren Müren, müzik yaşantısına altı yüzü aşkın plak ve kaset sığdırdı; üç yüzü aşkın şarkı besteledi.

Müzik kariyeriyle tanınan Zeki Müren aslında tasarımcı... Üniversitede aldığı eğitimin ardından müziğin yanı sıra diğer sanat dallarına da ağırlık veren Müren, tasarımlar da gerçekleştirdi.

Müzik kariyeriyle tanınan Zeki Müren aslında tasarımcı... Üniversitede aldığı eğitimin ardından müziğin yanı sıra diğer sanat dallarına da ağırlık veren Müren, tasarımlar da gerçekleştirdi.

Zeki Müren aslında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden Yüksek Süsleme Bölümü mezunu. Üniversite eğitimin ardından tasarımlarını pek çok kez sergileme fırsatı da buldu. Müzik kariyerine ise Bursa'da İzzet Gerçeker'den aldığı solfej ve usul dersleriyle başladı. Sonraki yıllarda ise müzik eğitimine devam etti; pek çok usta isimden dersler aldı.

Tasarım kariyerini de bırakmayan Sanat Güneşi, 1960'lı yıllarda Isparta'da 12 halı tasarladı. Bu halıları Isparta'da tezgahlarda dokudu.

Tasarım kariyerini de bırakmayan Sanat Güneşi, 1960'lı yıllarda Isparta'da 12 halı tasarladı. Bu halıları Isparta'da tezgahlarda dokudu.

Zeki Müren'in 28'inci ölüm yıldönümünde İtalya'nın 'sanat şehri' olarak bilinen Floransa'da sürpriz bir görüntü geldi. Dünyaca ünlü markaların yer aldığı Via Maggio caddesi üzerindeki bir mağazada Zeki Müren'in tasarladığı halılar vitrini süslüyor.

Zeki Müren'in 28'inci ölüm yıldönümünde İtalya'nın 'sanat şehri' olarak bilinen Floransa'da sürpriz bir görüntü geldi. Dünyaca ünlü markaların yer aldığı Via Maggio caddesi üzerindeki bir mağazada Zeki Müren'in tasarladığı halılar vitrini süslüyor.

Mağazada sanatçının 6-7 parça tasarımı yer alıyor. Halıların bir tanesinin ise 3800 eurodan (yaklaşık 144 bin TL) satıldığı görülüyor.

Mağazada sanatçının 6-7 parça tasarımı yer alıyor. Halıların bir tanesinin ise 3800 eurodan (yaklaşık 144 bin TL) satıldığı görülüyor.

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