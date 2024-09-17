Zeki Müren'in Tasarladığı Halılar İtalya'da 3800 Euro'ya Satılıyor

Zeki Müren aslında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden Yüksek Süsleme Bölümü mezunu. Üniversite eğitimin ardından tasarımlarını pek çok kez sergileme fırsatı da buldu. Müzik kariyerine ise Bursa'da İzzet Gerçeker'den aldığı solfej ve usul dersleriyle başladı. Sonraki yıllarda ise müzik eğitimine devam etti; pek çok usta isimden dersler aldı.