Zeki Müren'in Tasarladığı Halılar İtalya'da 3800 Euro'ya Satılıyor
Zeki Müren'in Tasarladığı Halılar İtalya'da 3800 Euro'ya Satılıyor
'Sanat Güneşi'miz Zeki Müren'in 1960 yılında tasarladığı halılar İtalya'da 3800 eurodan satışa çıktı.
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2 Ocak 1931 yılında dünyaya gelen Zeki Müren, sesiyle ve karakteriyle gönüllere taht kurdu. Sanat Güneşi olarak anılan Müren, 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı.
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Müzik kariyeriyle tanınan Zeki Müren aslında tasarımcı... Üniversitede aldığı eğitimin ardından müziğin yanı sıra diğer sanat dallarına da ağırlık veren Müren, tasarımlar da gerçekleştirdi.
Tasarım kariyerini de bırakmayan Sanat Güneşi, 1960'lı yıllarda Isparta'da 12 halı tasarladı. Bu halıları Isparta'da tezgahlarda dokudu.
Zeki Müren'in 28'inci ölüm yıldönümünde İtalya'nın 'sanat şehri' olarak bilinen Floransa'da sürpriz bir görüntü geldi. Dünyaca ünlü markaların yer aldığı Via Maggio caddesi üzerindeki bir mağazada Zeki Müren'in tasarladığı halılar vitrini süslüyor.
Mağazada sanatçının 6-7 parça tasarımı yer alıyor. Halıların bir tanesinin ise 3800 eurodan (yaklaşık 144 bin TL) satıldığı görülüyor.
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