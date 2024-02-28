Wilfried Zaha'nın Alıngan Paylaşımı Galatasaraylı Taraftarların Kafasını Karıştırdı
Wilfried Zaha'nın Alıngan Paylaşımı Galatasaraylı Taraftarların Kafasını Karıştırdı
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen fakat istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Wilfried Zaha'nın paylaşımı taraftarların kafasını karıştırdı. Instagram'dan paylaşım yapan Zaha'nın hikayesindeki alınganlığı Galatasaraylı taraftarların dilindeydi.
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Büyük umutlarla transfer edilen ve saha içindeki vücut dili yüzünden sıkça eleştirilen Wilfried Zaha'nın hikayesi sosyal medyanın dilindeydi.
31 yaşındaki yıldızın bu sözleri kime söylediği bilinmese de bir şeylere kızgın olduğu çok açık.
Wilfried Zaha: "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ancak Tanrı benim savaşımı veriyor." paylaşımı yaptı.
Zaha'nın paylaşımına gelen tepkiler şöyleydi👇
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Sizce Zaha'nın mesajı kime? Yorumlarda buluşalım!
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