Yürekler Ağza Geldi: Rize'de Kontrolden Çıkan Araç Bir Dükkana Daldı

Yolculuk esnasında dikkat seviyemizi en yüksekte tutmak hayati bir öneme sahip. Hepimiz, araç kullanırken gözlerimizi yoldan ayırmamalı ve tamamen trafiğe odaklanmalıyız. Bu, sadece kendi can güvenliğimiz için değil, diğer sürücüler ve yayalar için de son derece kritik. Trafikte dikkatli olmak, bir zorunluluk olmanın ötesinde bir sorumluluk. Fakat hemen hemen her gün yürekleri ağza getiren kazalara şahit oluyoruz.
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Rize'de kontrolden çıkan araç bir dükkana daldı.
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Yürekleri ağza getiren o kazada dükkan sahibi yaralandı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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