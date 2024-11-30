Yürekler Ağza Geldi: Rize'de Kontrolden Çıkan Araç Bir Dükkana Daldı

Yolculuk esnasında dikkat seviyemizi en yüksekte tutmak hayati bir öneme sahip. Hepimiz, araç kullanırken gözlerimizi yoldan ayırmamalı ve tamamen trafiğe odaklanmalıyız. Bu, sadece kendi can güvenliğimiz için değil, diğer sürücüler ve yayalar için de son derece kritik. Trafikte dikkatli olmak, bir zorunluluk olmanın ötesinde bir sorumluluk. Fakat hemen hemen her gün yürekleri ağza getiren kazalara şahit oluyoruz.