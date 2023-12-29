Yoğurt Kovasıyla Ritim Tutan Hüseyin'e Gülben Ergen Sahip Çıktı: "Senin Yüzün Gülecek ki Dünya Gülsün Çocuk"

İstanbul sokaklarında bir yoğurt kovası ve bagetle ritim tutan Hüseyin'e denk geldiniz mi bilmiyoruz. Annesi vefat eden ve babasına bakan Hüseyin, valilikten izni olmadığı için sokak müzisyenliği yaparken zorluklarla karşılaşıyordu. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Hüseyin'e sahip çıktı.

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