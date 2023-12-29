Yoğurt Kovasıyla Ritim Tutan Hüseyin'e Gülben Ergen Sahip Çıktı: "Senin Yüzün Gülecek ki Dünya Gülsün Çocuk"
Yoğurt Kovasıyla Ritim Tutan Hüseyin'e Gülben Ergen Sahip Çıktı: "Senin Yüzün Gülecek ki Dünya Gülsün Çocuk"
İstanbul sokaklarında bir yoğurt kovası ve bagetle ritim tutan Hüseyin'e denk geldiniz mi bilmiyoruz. Annesi vefat eden ve babasına bakan Hüseyin, valilikten izni olmadığı için sokak müzisyenliği yaparken zorluklarla karşılaşıyordu. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Hüseyin'e sahip çıktı.
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İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde bir yoğurt kovası ile ritim tutan Hüseyin'i tanıyor musunuz?
Aslen Afrin'li Hüseyin'in dört kardeşi ve bir babası var. Annesi ise hastalandıktan sonra vefat etmiş...
Geçimini sokak müzisyenliği yaparak sağlayan Hüseyin'in kalacak bir evi yok. Babası ve kardeşleri ile kimi zaman parklarda kimi zaman ise akrabalarında kalıyorlar.
Sokak müzisyenliği yapmak için valilikten izni olmayan Hüseyin'in sanatını gerçekleştirmesi de o kadar kolay değil.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sokak müzisyenliği yapan Hüseyin ile buluştu.
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Hüseyin'i dinleyen ve valilikten izin almak için ona yardım etmek isteyen Ergen, kolları sıvadı.
İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşen Gülben Ergen, Hüseyin'in hem eğitimi hem sanatı hem de yuva kurması için elinden geleni yapacağını açıkladı.
Kişisel TikTok hesabından Hüseyin ile bir video yayınlayan Ergen, Hüseyin'in hikayesini takipçileriyle paylaşarak herkesten yardım istedi.
İşte Gülben Ergen ve Hüseyin'in videosu:
Gülben Ergen'in videosu yorum yağmuruna tutuldu.
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Gülben Ergen yine pr kasıyor...