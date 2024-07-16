Yine Yasaklandı: Altın Portakal'ın İptaline Yol Açan 'Kanun Hükmü' Filmiyle İlgili Kriz Büyüyor!
Yine Yasaklandı: Altın Portakal'ın İptaline Yol Açan 'Kanun Hükmü' Filmiyle İlgili Kriz Büyüyor!
Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/altin-po...
Hakkında verilen kararı sonrası Altın Portakal Film Festivali'nin iptaline kadar giden süreci başlayan Kanun Hükmü filmiyle ilgili kriz büyüyor! Oda TV'nin haberine göre film bir kez daha yasaklandı!
Kaynak: Oda TV
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KHK kararıyla görevden alınan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan Kanun Hükmü adlı belgesel türündeki film, Altmışıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programından çıkarılmıştı.
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Belgeselde yer alan bir kişi hakkında devam eden yargı süreci gerekçe gösterilerek alınan bu kararın ardından yönetmen Nejla Demirci 'sansür' açıklaması yapmıştı.
Bu gelişmenin ardından Altın Portakal jürisi festivalden çekildiğini açıklamış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla Altın Portakal Film Festivali geçtiğimiz yıl iptal edilmişti.
Geçtiğimiz yıl yaşanan bu olayların ardından bu yıl da filmin sessiz sedasız Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde yasaklandığı ortaya çıktı.
Aydınlık yazarı Tunca Arslan'ın paylaşımıyla ortaya çıkan durumla ilgili Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde konuya ilişkin 3 Mayıs 2024'te şu açıklamayı yapmıştı:
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İşte bu kafalar olduğu ve değişmediği sürece bizden bir halt olmaz.Halen neyin sansüsü oluyor anlayamıyorum.
Filmin reklamını yapıyorlar farkında değiller. Daha önce adını bile duymadığım bi filmdi ama şimdi meraktan gidip izleyeceğim, bakalım neymiş bu kadar curcun... Devamını Gör
siz sansürlemeye devam edin biz ulaşırız nema problema 😂😂