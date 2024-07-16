Yine Yasaklandı: Altın Portakal'ın İptaline Yol Açan 'Kanun Hükmü' Filmiyle İlgili Kriz Büyüyor!

'Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 19 yıldır emekten, adaletten, barıştan yana tavrı olan, söyleyecek sözü için sinemanın güçlü dilini tercih eden tüm yönetmen, yapımcı ve yapımları desteklemiş, her türden baskı, sansür vb girişimlerin karşısında durmuştur.

Nejla Demirci'nin yönetmenliğini yaptığı ve iki KHK’lının yaşam ve hukuk mücadelesini konu alan 'Kanun Hükmü' belgesel filminin 19. İşçi Filmleri Festivali kapsamındaki gösterimleri, hakkında hiçbir mahkeme kararı olmadığı halde İstanbul'da Kadıköy ve Beyoğlu ile Ankara'da Çankaya Kaymakamlıklarının kararı ile yasaklanmıştır.

Bu hukuksuz yasağı kınıyor, yönetmen Nejla Demirci ile sansüre ve hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz'