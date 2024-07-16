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Yine Yasaklandı: Altın Portakal'ın İptaline Yol Açan 'Kanun Hükmü' Filmiyle İlgili Kriz Büyüyor!

Yine Yasaklandı: Altın Portakal'ın İptaline Yol Açan 'Kanun Hükmü' Filmiyle İlgili Kriz Büyüyor!

Altın Portakal film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 20:54

Hakkında verilen kararı sonrası Altın Portakal Film Festivali'nin iptaline kadar giden süreci başlayan Kanun Hükmü filmiyle ilgili kriz büyüyor! Oda TV'nin haberine göre film bir kez daha yasaklandı!

Kaynak: Oda TV

Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/altin-po...
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KHK kararıyla görevden alınan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan Kanun Hükmü adlı belgesel türündeki film, Altmışıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programından çıkarılmıştı.

KHK kararıyla görevden alınan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan Kanun Hükmü adlı belgesel türündeki film, Altmışıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programından çıkarılmıştı.

Belgeselde yer alan bir kişi hakkında devam eden yargı süreci gerekçe gösterilerek alınan bu kararın ardından yönetmen Nejla Demirci 'sansür' açıklaması yapmıştı.

Belgeselde yer alan bir kişi hakkında devam eden yargı süreci gerekçe gösterilerek alınan bu kararın ardından yönetmen Nejla Demirci 'sansür' açıklaması yapmıştı.

Bu gelişmenin ardından Altın Portakal jürisi festivalden çekildiğini açıklamış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla Altın Portakal Film Festivali geçtiğimiz yıl iptal edilmişti.

Bu gelişmenin ardından Altın Portakal jürisi festivalden çekildiğini açıklamış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla Altın Portakal Film Festivali geçtiğimiz yıl iptal edilmişti.

Görevini bırakanlar arasında Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsür, Hazar Ergüçlü ve Ezel Akay bulunuyordu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan bu olayların ardından bu yıl da filmin sessiz sedasız Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde yasaklandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan bu olayların ardından bu yıl da filmin sessiz sedasız Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde yasaklandığı ortaya çıktı.

Aydınlık yazarı Tunca Arslan'ın paylaşımıyla ortaya çıkan durumla ilgili Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde konuya ilişkin 3 Mayıs 2024'te şu açıklamayı yapmıştı:

Aydınlık yazarı Tunca Arslan'ın paylaşımıyla ortaya çıkan durumla ilgili Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde konuya ilişkin 3 Mayıs 2024'te şu açıklamayı yapmıştı:

'Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 19 yıldır emekten, adaletten, barıştan yana tavrı olan, söyleyecek sözü için sinemanın güçlü dilini tercih eden tüm yönetmen, yapımcı ve yapımları desteklemiş, her türden baskı, sansür vb girişimlerin karşısında durmuştur.

Nejla Demirci'nin yönetmenliğini yaptığı ve iki KHK’lının yaşam ve hukuk mücadelesini konu alan 'Kanun Hükmü' belgesel filminin 19. İşçi Filmleri Festivali kapsamındaki gösterimleri, hakkında hiçbir mahkeme kararı olmadığı halde İstanbul'da Kadıköy ve Beyoğlu ile Ankara'da Çankaya Kaymakamlıklarının kararı ile yasaklanmıştır.

Bu hukuksuz yasağı kınıyor, yönetmen Nejla Demirci ile sansüre ve hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz'

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Otto Skorzeny

İşte bu kafalar olduğu ve değişmediği sürece bizden bir halt olmaz.Halen neyin sansüsü oluyor anlayamıyorum.

Doğan Serbest

Filmin reklamını yapıyorlar farkında değiller. Daha önce adını bile duymadığım bi filmdi ama şimdi meraktan gidip izleyeceğim, bakalım neymiş bu kadar curcun... Devamını Gör

nevertheless

siz sansürlemeye devam edin biz ulaşırız nema problema 😂😂