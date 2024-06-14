Yılmaz Vural Onedio'ya Konuştu: ''Mourinho’nun Gelmesi Türkiye İçin Bir Onurdur’’
Yılmaz Vural Onedio'ya Konuştu: ''Mourinho’nun Gelmesi Türkiye İçin Bir Onurdur’’
Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, Onedio’dan Deniz Şen’in sorularını yanıtladı. EURO 2024 öncesi milli takımın durumunu değerlendiren Vural, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Mourinho ve Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti hakkında da konuştu. Vural’ın gündeme dair çarpıcı açıklamalarından derlediğimiz satır başları şu şekilde.
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"Son maçta Samet’in yaptığı hata mahalle maçında yapılmaz"
"Bu namussuz oyunda 1 saniyede koşulan mesafe 7 metre"
"Bunlar da aptal değil, anlatırsanız anlarlar"
Hangi oyuncularımız turnuvada öne çıkar?
Menemenspor ile devam edecek mi? ‘’ 6 aydan beri bir kuruş para almadan devam ettik’’
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"Mourinho’nun gelmesi Türkiye için bir onurdur’’
"Mourinho, Fenerbahçe’ye ciddi para harcatacak’’
‘’Fenerbahçe ve Galatasaraylılar birbirlerine kafalarını kıracak hiddet duyabiliyor’’
"Yöneticler ihale alacak, yukarıdakilere yakın olacak. Siyasi ve ticari amaçları var’’
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fbliler gsliler senin putun benim putum diye kavga ediyorlar