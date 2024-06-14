Yılmaz Vural Onedio'ya Konuştu: ''Mourinho’nun Gelmesi Türkiye İçin Bir Onurdur’’

'Türkiye liglerinde stadyumlar yapılıyor yabancı gençlik oynasın diye. Futbolun amacından uzaklaşıyoruz. Kendi gençliğine değil, yabancı gençliğe sunuyorsun. Yerli oyuncumuzun babası şehit oluyor, vergi veriyor, ülke sorunlarına babası kafa patlatıyor. Bu çocuğun hakkı değil mi bu mesleği icra etmek? Yetiştiremiyorsun, taşıma suyla değirmen döndürüyorsun. Hiç kimse bu kadar parayı altyapıya harcayıp kendi oyuncusunu kendi yetiştirir hâle gelmemiş. Büyük takımlar büyüğüz diye hava atıyorlar. İstanbul’da 100 sene evvel her taraf boştu, 400 dönüm bir arazi isteseler herkes verirdi. Oraya vizyonu olan biri gelemedi. Galatasaray, Fenerbahçe 290 milyon euroya yakın maliyetle takım kurdular, yurt dışında yine yoklar. Orada büyüyorsan büyüyorsun. Sen Türkiye’de sabaha kadar başarılı ol… Hâlâ biz kaç şampiyonluk tartışıyoruz, yıldız peşinde koşuyoruz.

Türkiye’de futbol eşittir Galatasaray Fenerbahçe çatışmasıdır. Koskoca insanlar, profesörler, doktorlar o tezgaha düşüyor ve birbirlerine düşman oluyorlar. Futbol birleştireceğine kutuplaştı. Bir Fenerbahçeli Galatasaraylı’nın, bir Galatasaraylı Fenerbahçeli’nin kafasını kıracak hiddet duyabiliyor. Bu hâle getirdik orayı maalesef.'