Yerel Seçimler İçin 'Hiçbirine Vermeyeceğim' Diyen Vatandaş: 'Ağaçlar Çiçek Açmıyor, Çünkü Ağaç Kalmadı'
Yerel Seçimler İçin 'Hiçbirine Vermeyeceğim' Diyen Vatandaş: 'Ağaçlar Çiçek Açmıyor, Çünkü Ağaç Kalmadı'
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Mikrofon uzatılan vatandaşlardan birisi ise 'Oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?' sorusuna 'Hiçbirine vermeyeceğim' dedi.
O vatandaş sözlerinin devamında ise, 'Değişen ne var Van'da? Hayat değişmiyor. Akan sular bile değişmiyor. Daha ağaçlar da çiçek açmıyor çünkü ağaç kalmadı. Kuşlar dahi gelmiyor çünkü konacak dal kalmadı. Her şeyi kuruttuk; hayatı, insanı, Dünya'yı, yaşamı, güzelliği. Her şeyi kurutuyoruz. Her şey siyaset midir? Her şey milletvekilliği midir? Her şey belediye başkanlığı mıdır?' dedi.
İşte o anlar: 👇
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Tarım ve hayvancılık sistematik bir şekilde bitirildi,ormanlar yandı yerine oteller dikildi,yabancılar maden çıkaracak diye vatanın ciğerleri söküldü,nerede ... Devamını Gör
Kötü gidişat ancak bu kadar şairane anlatılabilirdi. 🥹 O kadar haklısın ki, üzerine diyecek bir şey bulamadım.
Yürü be dayı ayakta alkışladım 👏🏻👏🏻👏🏻 Ve halen şöyle yapacağız böyle yapacağız diyenler ve bunları savunmak için saçmalayan çıkarcı yalakalar…