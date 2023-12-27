Yeni Yıla Girmeden Almak İsteyeceğiniz 300 TL ve Altı Makyaj Ürünleri
Yeni Yıla Girmeden Almak İsteyeceğiniz 300 TL ve Altı Makyaj Ürünleri
300 TL ve altı makyaj ürünlerine bakmaya ne dersiniz?
Yeni yıl öncesi eksiklerini tamamlamak hatta yepyeni bir makyaj çantası yapmak için bu içeriğe bir göz atın.
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1. Buğulu gözler için küçük bir dokunuş yeter.
2. Gece saat kaç olursa olsun.
3. Yılbaşı için kırmızı rujunuz mu yok?
4. Hem canlı hem aydınlık bir cilt için ufak tefek hileler olur.
5. Makyaj bazı kullanınca farkı göreceksiniz.
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6. Rimel olmadan olmaz.
7. Note'un kapatıcılarını daha önce denediniz mi hiç?
8. Makyaj yapmak kolay mı sandınız?
9. Görkito süngeri ile 2024'e giriş yapın.
10. Son yıllarda likit ürünleri toz ürünlere tercih eder olduk.
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11. Kapatıcı fırçaları da influencer'lar tarafından çokça tavsiye ediliyor.
12. Makyaj öncesinde de gece bakımında da Clinique tercih edin.
13. Makyaj bazı değil de BB krem gibi de kullanılmaz mı?
14. Kullanan herkesin tavsiyesi!
15. Gözenekleri tıkamaz!
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