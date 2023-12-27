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Yeni Yıla Girmeden Almak İsteyeceğiniz 300 TL ve Altı Makyaj Ürünleri

etiket Yeni Yıla Girmeden Almak İsteyeceğiniz 300 TL ve Altı Makyaj Ürünleri

Asya Yılmaz
Asya Yılmaz - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 14:35

300 TL ve altı makyaj ürünlerine bakmaya ne dersiniz? 

Yeni yıl öncesi eksiklerini tamamlamak hatta yepyeni bir makyaj çantası yapmak için bu içeriğe bir göz atın.

'Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir.”

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Buğulu gözler için küçük bir dokunuş yeter.

1. Buğulu gözler için küçük bir dokunuş yeter.

L'oreal Paris jel kalem ile makyajınız çok güzelleşecek.

Dağılmayan akmayan doğru göz kalemini hala bulamadıysanız hiç dert değil. Artık biliyorsunuz. 

Üstelik sizin için burada ve 300 TL altında fiyatıyla!

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2. Gece saat kaç olursa olsun.

2. Gece saat kaç olursa olsun.

Ne kadar yorgun olursanız olun o makyajı çıkarın efenim! 

Çıkarın ki kendinize de cildinize de haksızlık etmeyin! 

Bunun için de Garnier micellar su alın ve hiç yorulmadan makyajınızı hızlıca çıkarabilin.

Ürünü incelemek için tıklayın.

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3. Yılbaşı için kırmızı rujunuz mu yok?

3. Yılbaşı için kırmızı rujunuz mu yok?

O zaman Flormar'dan bir tane alınsın!

Kalıcı ve kremsi yapısıyla gece boyu hiç dert etmeyeceksiniz. Her fotoğrafta çok güzel çıkacaksınız. 

Ürünü incelemek için tıklayın.

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4. Hem canlı hem aydınlık bir cilt için ufak tefek hileler olur.

4. Hem canlı hem aydınlık bir cilt için ufak tefek hileler olur.

Bu hilelerin en doğalı kuşkusuz yıllardır Maybelline Instant Anti-Age Eraser kapatıcı. 

Makyaj çantanızın en gözde parçası olmayı hak eden bu kapatıcıyı onca yıldır hiç denemediyseniz bir şans verin. 

Ürünü incelemek için tıklayın.

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5. Makyaj bazı kullanınca farkı göreceksiniz.

5. Makyaj bazı kullanınca farkı göreceksiniz.

Flormar makyaj bazı ile makyajınızdaki kalite ve kalıcılık farkını anında fark edeceksiniz. 

Aydınlık görünüm vaadini fazlasıyla karşılayan ve kullananları çok mutlu eden bu bazı buradan alın.

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6. Rimel olmadan olmaz.

6. Rimel olmadan olmaz.

Bir makyajın tamamlayıcısıdır rimel.

Hatta tam bir makyaj yerine sadece rimel bile iş görür.

Çoğu zaman büyük bir kurtarıcıdır da! Burada.

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7. Note'un kapatıcılarını daha önce denediniz mi hiç?

7. Note'un kapatıcılarını daha önce denediniz mi hiç?

20 SPF koruyucu, E vitamini ve kolajen içeriğiyle bu kapatıcıyı kullanan herkes memnun kalır.

Cilt bakım ürünlerinden beklenen içeriğiyle herkesi mutlu edecek bu kapatıcıya bir şans verin. 

Ürünü incelemek için tıklayın.

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8. Makyaj yapmak kolay mı sandınız?

8. Makyaj yapmak kolay mı sandınız?

Makyajı hakkıyla yapmaya niyet edince aydınlatıcı kaş altı kalemi bile almanız gerekiyor.

Kaş kaldırma etkili bu sihirli kalemi sadece kaş altı için de değil, göz içi ve başka yerlerde de kullanabilirsiniz. 

Ürünü incelemek için tıklayın.

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9. Görkito süngeri ile 2024'e giriş yapın.

9. Görkito süngeri ile 2024'e giriş yapın.

Alt üstü sünger demeden önce alın ve aldırın. 

Yıllardır herkesin dilinde bu sünger. Demek ki gerçekten etkili. 

Etkili bir makyaj için siz de sünger kullanın ve buradan alın.

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10. Son yıllarda likit ürünleri toz ürünlere tercih eder olduk.

10. Son yıllarda likit ürünleri toz ürünlere tercih eder olduk.

Belki 2-3 seneye unuturuz da kim bilir! 

Ancak hala popüler olan bu likit makyaj ürünlerini siz de denemek isterseniz 300 TL altı kampanyasını değerlendirin ve Note'un bu likit aydınlatıcısını buradan hemen alın.

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11. Kapatıcı fırçaları da influencer'lar tarafından çokça tavsiye ediliyor.

11. Kapatıcı fırçaları da influencer'lar tarafından çokça tavsiye ediliyor.

Nascita'nın makyaj fırçalarını muhtemelen çoğumuz kullanıyor ve çok da memnun kalıyoruz. 

Özellikle kapatıcıyı sert ve küt uçlu bir fırça ile uygulamayı tercih ediyorsanız bu fırçayı almalısınız. 

Ürünü incelemek için tıklayın.

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12. Makyaj öncesinde de gece bakımında da Clinique tercih edin.

12. Makyaj öncesinde de gece bakımında da Clinique tercih edin.

100 saat etkili 15 ml bu kremi 300 TL'ye almak ister misiniz?

15 ml az gelebilir ancak küçük bir parçası bile oldukça etkili olduğu için uzun bir süre kullanabilirsiniz. 

Merak edenlerin bu fiyata bu Clinique'i almasını tavsiye ederiz. 

Kuru ciltleri bile mutlu ediyor. Burada.

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13. Makyaj bazı değil de BB krem gibi de kullanılmaz mı?

13. Makyaj bazı değil de BB krem gibi de kullanılmaz mı?

Ya da belki aydınlatıcı olarak cildinizdeki bazı bölgelere de uygulayabilirsiniz.

Rengi de dokusu da sizi mutlu edecektir. 

Stok yapanlar bile var. Bizden söylemesi!

Ürünü incelemek için tıklayın.

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14. Kullanan herkesin tavsiyesi!

14. Kullanan herkesin tavsiyesi!

Likit dudak pudrası olsa da ismi bildiğiniz dudak renklendirici ürünler gibi.

Sadece daha pudramsı bir yapısı var. Ancak kullanan herkes kullanım kolaylığını, yapısını ve kokusunu çok beğenmiş.

Çantaya atmalık bu dudak pudrasını buradan alın.

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15. Gözenekleri tıkamaz!

15. Gözenekleri tıkamaz!

Fondöten kullanmayı sever misiniz?

Peki Maybelline Fit Me'yi sever misiniz?  

Mat bitişli bir fondöten tercih edenler için en güzeli tabii ki burada

Yeni bir fondötene ihtiyacınız varsa 2023 bitmeden alın.

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