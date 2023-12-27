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Modern Görünümüyle Giyinme Odanıza Yenilik Getirecek En Beğenilen Açık Gardırop Modelleri

etiket Modern Görünümüyle Giyinme Odanıza Yenilik Getirecek En Beğenilen Açık Gardırop Modelleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 11:09

Açık gardırop modelleri, modern görünümüyle giyinme odanıza taze bir soluk getirecek. Bu modeller, hem işlevsel hem de estetik bir çözüm sunarak, odanızın havasını tamamen değiştirebilir. Ayrıca, kıyafetlerinizi düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar ve onları kolayca bulmanıza yardımcı olur. Bu nedenle, odanızın büyüklüğüne ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bir model seçebilmeniz için en güzel modelleri listeledik. 

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 26.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Eşyalarınızı düzene sokacak bu açık dolaba bir şans verin.

1. Eşyalarınızı düzene sokacak bu açık dolaba bir şans verin.

Burada

Boyutları: 150 x 140 x 35 cm.

Mükemmel bir ürün. Hem şık görünüyor hem de çıtalar oldukça sağlam ve kaliteli. Fiyat performans oranı çok yüksek, çok zor beğenen birisi olarak 100 üzerinden 100 veriyorum.

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2. Modern görünümüyle giyinme odanıza taze bir soluk getirecek.

2. Modern görünümüyle giyinme odanıza taze bir soluk getirecek.

Minimalist ve modern bir tasarıma sahip olduğu için, her türlü dekorasyon tarzına uyum sağlayacak bu model, 999 TL.

Buradan ulaşın

Hepsiburada

3. Öğrenci evlerinin kurtarıcı ürünü!

3. Öğrenci evlerinin kurtarıcı ürünü!

Elbise askılığı ürünü ile odanızda özel depolama alanı oluşturabilir, dilerseniz de vestiyer olarak antrenizde kullanabilirsiniz. 

Buraya tıktık

Ürün gayet kaliteli, raf olarak kullanılan ahşapları kalın ve kaliteli. Kurulumu kolay oldu, dengeli duruyor ve sallanmıyor. Fazla ürün assanız da ortadaki askılığı sünmüyor. Çok memnunum üreticiye teşekkür ederim tavsiye ediyorum.

Hepsiburada

4. Tamamen doğal ahşap malzemeden üretilen bu dolabı görmeniz gerek.

4. Tamamen doğal ahşap malzemeden üretilen bu dolabı görmeniz gerek.

Tam tamına 200 kullanıcının favorisi olmayı başarmış bu model değerlendirmeniz gereken seçenekler arasında yer alıyor. 

Fiyatı 650 TL.

Ürün çok şık duruyor monte etmek de uzun sürmüyor. Vida delikleri gayet birbirine uygun açılmış. Raf ihtiyacınız varsa gayet işinize yarayacaktır.

Burada

Hepsiburada

5. Bana daha geniş bir depolama alanı lazım diyorsanız da...

5. Bana daha geniş bir depolama alanı lazım diyorsanız da...

3 farklı renk seçeneğiyle eviniz için en uygun rengi seçmenize olanak sunan bu model, evinizdeki dağınıklığın çözümü olacak.

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  • Genişlik: 175 cm

  • Yükseklik:170 cm

  • Raf Adedi: 12 Adet

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6. Beyaz bir açık dolabın evinize daha uygun olacağını düşünüyorsanız...

6. Beyaz bir açık dolabın evinize daha uygun olacağını düşünüyorsanız...

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Şık, sağlam ve modern bir ürün. Kurulumu da çok kolay. Sadece matkabım olmadığı için raflarını sabitleyemedim ama bu şekilde de kullanabiliyorum. Beklediğimden daha fazla giysi ve eşya alıyor. Almayı düşünenler hiç tereddüt etmeden alabilirler. 

Burada

Hepsiburada

7. Dolaplara sığamayıp ek bir depolama alanı isteyenler, aynı zamanda evine de tarz bir görünüm kazandıracak.

7. Dolaplara sığamayıp ek bir depolama alanı isteyenler, aynı zamanda evine de tarz bir görünüm kazandıracak.

Fiyatı 800 TL. Buradan ulaşabilirsiniz

  • Genişlik: 96 cm. 

  • Derinlik: 30 cm. 

  • Yükseklik: 160cm

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8. Daha modern bir seçenek arıyorsanız, bu önerimiz size.

8. Daha modern bir seçenek arıyorsanız, bu önerimiz size.

Modern bir tasarıma sahip olduğu için, her türlü dekorasyon tarzına uyum sağlayacak bu modeli evinizin genel tasarımını bozmadan giyinme odanıza ekleyebilirsiniz.

Burada

Hepsiburada

9. Özel tasarım bu dolapla evinizi düzenleyip harika bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

9. Özel tasarım bu dolapla evinizi düzenleyip harika bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Giyinme odası ya da yatak odası için kullanabileceğiniz bu açık dolap, gardırobunuza sığmayan kıyafetleri asmanız için ekstra alan yaratacak. Giyinme odanızı yenilemek istiyorsanız, bu modeli inceleyebilirsiniz.

Burada

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10. Farklı bir modelle devam edelim istedik.

10. Farklı bir modelle devam edelim istedik.

Sepet detayıyla pratiklik sağlayan bu açık dolap şu an da indirimde 1.399 TL.

  • Genişlik: 37 cm

  • Derinlik : 40 cm

  • Yükseklik: 40 cm

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11. Herkesin evinde olan o elbise askılığını eklemesek olmazdı.

11. Herkesin evinde olan o elbise askılığını eklemesek olmazdı.

Kurulumu çok kolay. Küçük düz tornavida ya da yıldız tornavida ile kurulum yapılabilir. Bazı yorumlarda esneme yaptığı ortadan bel verdiği yazmış. Üzerine kürk, deri ceket, mont gibi ağır eşyalar koyarsalar tabi yapar. Malzeme kalitesi bu fiyata göre oldukça iyi. Bir malzeme mühendisi olarak bu profil görevini fazlasıyla yerine getirecek sağlamlığa sahip. Boyası ile ilgili bir sorun yaşamadım umarım uzun vadede askılardan dolayı soyulma yapmaz. Ürün fiyat performans olarak oldukça iyi.

Buradan ulaşın

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