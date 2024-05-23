Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Yeni Sözleşmeye İmza Atıldı! Sarı Melekler'de Milli Voleybolcular Kararını Verdi

Yeni Sözleşmeye İmza Atıldı! Sarı Melekler'de Milli Voleybolcular Kararını Verdi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.05.2024 - 15:17

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'te yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, milli voleybolcular Eda Erdem ve Gizem Örge ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2023-2024 sezonunu çift kupa ile noktalan Fenerbahçe Opet'te 2008 yılından bu yana takımda yer alan kaptan Eda Erdem ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2023-2024 sezonunu çift kupa ile noktalan Fenerbahçe Opet'te 2008 yılından bu yana takımda yer alan kaptan Eda Erdem ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı.
media.fenerbahce.org

Milli voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 yıl daha birlikteyiz" dedi.

Milli voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 yıl daha birlikteyiz" dedi.
twitter.com

Voleybolun Sesi'nin haberine göre, Eda Erdem'in yanı sıra takımın başarılı isimlerinden Gizem Örge ile de yeniden anlaşmaya varıldı.

Voleybolun Sesi'nin haberine göre, Eda Erdem'in yanı sıra takımın başarılı isimlerinden Gizem Örge ile de yeniden anlaşmaya varıldı.
media.fenerbahce.org

2021-2022 yılından beri Fenerbahçe forması giyen mili voleybolcunun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı ifade edildi.

2021-2022 yılından beri Fenerbahçe forması giyen mili voleybolcunun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı ifade edildi.
media.fenerbahce.org

Örge, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe'nin başarısı için sahaya çıkacak.

Örge, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe'nin başarısı için sahaya çıkacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın