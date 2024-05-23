Yeni Sözleşmeye İmza Atıldı! Sarı Melekler'de Milli Voleybolcular Kararını Verdi
Yeni Sözleşmeye İmza Atıldı! Sarı Melekler'de Milli Voleybolcular Kararını Verdi
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'te yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, milli voleybolcular Eda Erdem ve Gizem Örge ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
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2023-2024 sezonunu çift kupa ile noktalan Fenerbahçe Opet'te 2008 yılından bu yana takımda yer alan kaptan Eda Erdem ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Milli voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 yıl daha birlikteyiz" dedi.
Voleybolun Sesi'nin haberine göre, Eda Erdem'in yanı sıra takımın başarılı isimlerinden Gizem Örge ile de yeniden anlaşmaya varıldı.
2021-2022 yılından beri Fenerbahçe forması giyen mili voleybolcunun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı ifade edildi.
Örge, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe'nin başarısı için sahaya çıkacak.
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