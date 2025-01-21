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Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal’dan Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a İstifa Çağrısı: "Biraz Vicdanımız Soğusun"

Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal’dan Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a İstifa Çağrısı: "Biraz Vicdanımız Soğusun"

Mehmet Ersoy
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2025 - 00:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarlarından, hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı Aydın Ünal, Bolu’da yaşanan yangın faciası sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a istifa çağrısında bulundu. Aydın, Bakan Ersoy’un istifa etmeyecekse görevden alınması gerektiğini de ifade etti.

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Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yangında otelin ihmali olup olmadığı tartışılırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy arasında yetki polemiği yaşanmıştı.

Yangında otelin ihmali olup olmadığı tartışılırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy arasında yetki polemiği yaşanmıştı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bir tepki de AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Aydın Ünal’dan geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bir tepki de AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Aydın Ünal’dan geldi.

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Bakan Ersoy’un istifa etmesi ya da görevden alınması gerektiğini ifade etti.

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Bakan Ersoy’un istifa etmesi ya da görevden alınması gerektiğini ifade etti.

Aydın Ünal’ın paylaşımı 👇

Aydın Ünal’ın paylaşımı 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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