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Yemek Tarifinden Biber Gazı Tarifine: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ev Yapımı Biber Gazı Tarifi Verdi

Yemek Tarifinden Biber Gazı Tarifine: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ev Yapımı Biber Gazı Tarifi Verdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 19:55

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Ülkemizde son dönemlerde artış gösteren kadın cinayetleri, toplumda derin bir yasa yol açtı. Bu durumdan etkilenen kadınlar, kendilerini korumak amacıyla biber gazı ve elektroşok cihazı gibi savunma araçları edinmeye yöneliyor.

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Yoğun talep üzerine, biber gazlarının fiyatlarının yükseldiği iddia edildi. Bunun üzerine bir TikTok kullanıcısı, bu fahiş fiyat artışları nedeniyle biber gazı alamayan kadınlara evde yapabilecekleri bir "biber gazı tarifi" paylaştı.

Yoğun talep üzerine, biber gazlarının fiyatlarının yükseldiği iddia edildi. Bunun üzerine bir TikTok kullanıcısı, bu fahiş fiyat artışları nedeniyle biber gazı alamayan kadınlara evde yapabilecekleri bir "biber gazı tarifi" paylaştı.

Genç kızın bu paylaşımı, sosyal medyada gündem haline geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Genç kızın bu paylaşımı, sosyal medyada gündem haline geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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