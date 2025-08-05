Yazın Soğuk Tarifleri ve Yeni Lezzet Trendleri: 2025 Yazında Google Aramalarına Damga Vuran Tatlar

2025 yazında Google Lens ve Gemini gibi yapay zeka destekli araçlarla tarif arama deneyimi bambaşka bir boyuta taşındı. Artık sadece bir fotoğrafla tarif önerisi almak ya da eldeki malzemelerle tarif oluşturmak mümkün!

Sonuç olarak 2025 yazı, mutfakta hem klasiklerin hem de yeni trendlerin buluştuğu, teknolojinin de işin içine dahil olduğu lezzet dolu bir sezon oldu. Sen bu yaz en çok hangi tarifi aradın? Aradığın ama bulamadığın bir yaz tarifi var mıydı?