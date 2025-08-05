Yazın Soğuk Tarifleri ve Yeni Lezzet Trendleri: 2025 Yazında Google Aramalarına Damga Vuran Tatlar
Google'ın 2025 yazı için açıkladığı arama trendleri, mutfakta bu yıl nelerin popüler olduğunu gözler önüne serdi. “Yaz tarifi” aramaları geçtiğimiz yıla göre tam %110 arttı! Evde pratik şekilde hazırlanabilecek tariflere yönelim artarken, listenin zirvesinde serinleten soğuk tatlar, dünya mutfağından sürpriz lezzetler ve yapay zeka ile keşfedilen tarifler var. Peki bu yaz en çok hangi lezzetleri aradık, hangileri favoriler arasına girdi? İşte tüm detaylar…
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1. Yazın en favori kategorisi: Soğuk tarifler!
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2. Yeni tatlar sahnede: Arancini ve Nyoki popülerliği
3. Soğuk içeceklere ilgi yağmuru!
4. Klasikler her zaman kalbimizde: Pratik tarifler
5. Tarif aramalarına yapay zeka da katıldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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