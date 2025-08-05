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Yazın Soğuk Tarifleri ve Yeni Lezzet Trendleri: 2025 Yazında Google Aramalarına Damga Vuran Tatlar

Yazın Soğuk Tarifleri ve Yeni Lezzet Trendleri: 2025 Yazında Google Aramalarına Damga Vuran Tatlar

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Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 17:17

Google'ın 2025 yazı için açıkladığı arama trendleri, mutfakta bu yıl nelerin popüler olduğunu gözler önüne serdi. “Yaz tarifi” aramaları geçtiğimiz yıla göre tam %110 arttı! Evde pratik şekilde hazırlanabilecek tariflere yönelim artarken, listenin zirvesinde serinleten soğuk tatlar, dünya mutfağından sürpriz lezzetler ve yapay zeka ile keşfedilen tarifler var. Peki bu yaz en çok hangi lezzetleri aradık, hangileri favoriler arasına girdi? İşte tüm detaylar…

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1. Yazın en favori kategorisi: Soğuk tarifler!

1. Yazın en favori kategorisi: Soğuk tarifler!

Haziran–Temmuz 2025 döneminde kullanıcılar en çok “soğuk kahve, soğuk yeşil çay, ayran aşı çorbası, yoğurt çorbası” gibi tariflere ilgi gösterdi. Özellikle Uzak Doğu kökenli Dalgona kahvesi yine bu yazın en popüler içecekleri arasında.

2. Yeni tatlar sahnede: Arancini ve Nyoki popülerliği

2. Yeni tatlar sahnede: Arancini ve Nyoki popülerliği

Nisan–Mayıs aylarında öne çıkan tarif aramalarında İtalyan mutfağından Arancini ve Nyoki dikkat çekti. Bunların yanı sıra Anadolu’nun geleneksel yaz tatlıları arasında karpuzlu dondurma ve kızarmış dondurma gibi lezzetler de kendine yer buldu.

3. Soğuk içeceklere ilgi yağmuru!

3. Soğuk içeceklere ilgi yağmuru!

Karpuzlu içecek, limonata, smoothie ve bitkisel/soğuk çay tariflerine olan ilgi katlandı. Ballı soğuk kahve, Türk usulü buzlu kahve ve dondurmalı kahve tarifleri yazın gözdesi oldu.

4. Klasikler her zaman kalbimizde: Pratik tarifler

4. Klasikler her zaman kalbimizde: Pratik tarifler

Soğuk tariflerin dışında da krep, mücver, tuzlu kurabiye, mercimek köftesi gibi pratik tarifler hâlâ çok aranıyor. Özellikle tuzlu kurabiye tariflerinde %15’lik bir artış gözlendi.

5. Tarif aramalarına yapay zeka da katıldı

5. Tarif aramalarına yapay zeka da katıldı

2025 yazında Google Lens ve Gemini gibi yapay zeka destekli araçlarla tarif arama deneyimi bambaşka bir boyuta taşındı. Artık sadece bir fotoğrafla tarif önerisi almak ya da eldeki malzemelerle tarif oluşturmak mümkün!

Sonuç olarak 2025 yazı, mutfakta hem klasiklerin hem de yeni trendlerin buluştuğu, teknolojinin de işin içine dahil olduğu lezzet dolu bir sezon oldu. Sen bu yaz en çok hangi tarifi aradın? Aradığın ama bulamadığın bir yaz tarifi var mıydı?

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Ceyda
Ceyda
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