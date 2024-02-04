Yaşlılığın Hiç Düşündüğünüz Gibi Olmadığının Kanıtı Olan 15 İlginç Madde
Yaşlılığın Hiç Düşündüğünüz Gibi Olmadığının Kanıtı Olan 15 İlginç Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaşlanma süreci hakkında bildiğinizi düşündüğünüz 15 yanıltıcı bilgiyi öğrendiğinizde şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Bu yanılgılar, yaşlanmanın doğası ve etkileri üzerine genel kabul görmüş yanıtların aksine, sizi hayrete düşürecek. Gelin nelermiş beraber bakalım.
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1. "İnsanlar yaşlanmanın bir anda gerçekleştiğini sansa da, aslında her şey o kadar yavaşça oluyor ki son ana kadar fark bile etmiyorsun."
2. "Emekli olduktan sonra hayatın çok sıkıcı olduğunu düşünüyoruz ama ben 74 yaşında birisi olarak daha önce hiç bu kadar canlı hissetmediğimi söylemem lazım."
3. "Yaşlı olmak demek büyümek anlamına gelmez. Herkesin içerisinde hala bir çocuk bulunur ve yaşlı insanlar da hata yapabilir."
4. "Yaşlılık, bilgelik demektir diye düşünüyordum ama daha çok hangi kapıyı açacağını bilmediğin birçok anahtara sahip olmak gibi geliyor."
5. "Yaşlandıkça duygusal açıdan daha stabil olurum sanıyordum ama hala en küçük şeye üzülebiliyorum."
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6. "Yaşlanınca inatçı ve eski kafalı olursun derler ama benim için tam tersi oldu."
7. "Yaşlılık çok daha geç olur diye düşünüyordum ama daha 30'lu yaşlarımdan birçok hastalık geçirdim."
8. "80'li yıllarda doğmuş birisi olarak çevremdeki insanların benden çok daha yaşlı durduğunu fark ettim."
9. "Yaşlanınca insanların bana karşı daha saygılı davranacaklarını düşünmüştüm ama aslında yaşlıların maruz kaldığı birçok ayrımcı ve kötü davranışa şahit oldum."
10. "Yaşlandıkça partilerden ve klüplerden uzaklaşırım diye düşünmüştüm ama hala partiler bana ait!"
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11. "50'li yaşların çok yaşlı olduğunu düşünmüştüm ama görünüşe göre çevremde hep kötü örnekler varmış."
12. "Yaşlandıkça hiçbir şey yapamaz hale gelirim diye korkuyordum ama 40'lı yaşlarımın sonlarına gelsem de hala oldukça atletiğim."
13. "Yaşlanınca otomatik şişmanladığımızı düşünüyordum ama kendim yaşlandıkça bunun yaşam tarzıyla alakalı olduğunu anladım."
14. "Ailemden dolayı yaşlı insanların arasındaki ilişkilerin her zaman sıkıcı olduğunu düşünmüşümdür."
15. "Yaşlı herkes dişlerini kaybeder sanıyordum ama bütün hayatım boyunca ağız sağlığıma çok önem gösterdiğim için hiçbir sorun yaşamadım."
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