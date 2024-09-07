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Yaşlı Bir Kişiye Yer Vermediği İçin Otobüs Şoförünün Tepkisi ile Karşılaşan Kadın O Anları Anlattı

Yaşlı Bir Kişiye Yer Vermediği İçin Otobüs Şoförünün Tepkisi ile Karşılaşan Kadın O Anları Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 19:22

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Geçtiğimiz saatlerde bir otobüs şoförünün, yaşlılara yer vermediği gerekçesiyle bir yolcusuna çıkıştığı anların videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Şoförün müdahelesine yolculardan da tepki gelmiş, olay İBB'ye kadar ulaşmıştı.

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Hastaneden çıktığını, iyi olmadığı için yer veremediğini belirten kadın, yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

Hastaneden çıktığını, iyi olmadığı için yer veremediğini belirten kadın, yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

Yaşanan olayda kimileri kadını haklı bulurken, kimileri ise şoförün doğru söylediğini ne olursa olsun yer vermesi gerektiğini savundu.

Yaşanan olayda kimileri kadını haklı bulurken, kimileri ise şoförün doğru söylediğini ne olursa olsun yer vermesi gerektiğini savundu.

İşte o video;

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