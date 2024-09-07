Yaşlı Bir Kişiye Yer Vermediği İçin Otobüs Şoförünün Tepkisi ile Karşılaşan Kadın O Anları Anlattı

Geçtiğimiz saatlerde bir otobüs şoförünün, yaşlılara yer vermediği gerekçesiyle bir yolcusuna çıkıştığı anların videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Şoförün müdahelesine yolculardan da tepki gelmiş, olay İBB'ye kadar ulaşmıştı.
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Hastaneden çıktığını, iyi olmadığı için yer veremediğini belirten kadın, yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.
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Yaşanan olayda kimileri kadını haklı bulurken, kimileri ise şoförün doğru söylediğini ne olursa olsun yer vermesi gerektiğini savundu.
İşte o video;
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