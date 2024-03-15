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Yaşlanmadan Yaş Almak Tek Hedefim Diyenlerin Uygulaması Gereken Bakım Rutinleri

etiket Yaşlanmadan Yaş Almak Tek Hedefim Diyenlerin Uygulaması Gereken Bakım Rutinleri

bella
bella - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 17:01

Yaş almak kaçınılmaz bir süreç olabilir ancak yaşlanma sürecini kontrol altına almak tamamen sizin elinizde. Kendinize iyi bakarak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinerek yaşlanma sürecini yavaşlatabilirsiniz. 'Yaşlanmadan yaş almak' hedefi olanlar için uygulanması gereken bakım rutinleri, bu süreci daha keyifli ve sağlıklı bir hale getirebilir. Bu bakım ürünlerini hayatınıza dahil ederek, yaş alırken de genç ve dinamik hissetmeniz mümkün.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 03.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Cildin gençliğini korumak adına nem ve koruyucu bariyer önemlidir.

Cildin gençliğini korumak adına nem ve koruyucu bariyer önemlidir.

Bu nedenle, yaşlanma karşıtı bakım rehberimizde ilk sırayı hassas formüllü temizleyiciler alıyor. Cildin doğal yağlarını yok eden ve üst tabakasını bozan sert formüllü ürünlerden kaçınmalısınız. Makyaj sonrası ya da derinlemesine temizlik gerektiğinde çift aşamalı bir uygulama yapabilirsiniz. İlk olarak makyaj ve kirleri çözen temizleme yağları, ardından cildi kurutmayan köpüren bir yüz temizleme ürünü kullanılabilir.

Bu süreçte Bibimcos Double Cleansing Metot Set | Çift Aşamalı Temizlik Seti'ni öneriyoruz. Burada

Güneş koruyucu, yaşlanma karşıtı bakım rutininizin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Güneş koruyucu, yaşlanma karşıtı bakım rutininizin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Mevsim veya hava durumu ne olursa olsun, ışığın olduğu her yerde, evde ya da dışarıda, güneş koruyucu kullanmanız şarttır.

Bu bakım ritüeli, sadece cildinizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarının cilt üzerinde oluşturduğu problemleri de engeller. Bu nedenle, her zaman savunmanızı güçlü tutmanız önemlidir.

Gündüz serumu olarak, cildinizi dış etkenlere karşı koruyacak ve savunacak ürünler arasından seçim yapabilirsiniz.

Gündüz serumu olarak, cildinizi dış etkenlere karşı koruyacak ve savunacak ürünler arasından seçim yapabilirsiniz.

Serumlar, serbest radikallere karşı bir kalkan görevi görür ve gündüz bakım rutininizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim size önerimiz ise Bibimcos Hyaluronic Booster Serum olacak. 8 farklı türde hyaluronik asit içeren yoğun bir nemlendirici olan bu serum, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda nemin uzun süreli kalmasına yardımcı olur. İçeriğinde bulunan panthenol ve centella asiatica özü, cildinizin nem tutmasını sağlar ve cilt bariyerinizi güçlendirir.

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Retinoidler, A vitamini ailesinin bir parçasıdır ve cildin gençleşmesine yardımcı olur.

Retinoidler, A vitamini ailesinin bir parçasıdır ve cildin gençleşmesine yardımcı olur.

Retinoidler, yaşlanma karşıtı bakım rutininizin anahtarıdır. Cildi yenileyen ve kollajen üretimini artıran bu bileşen, cildin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olur. Retinoidler, ciltte hassasiyete neden olabileceği için genellikle gece kullanılır. 

Bu adımda önerimiz, Bibimcos Bakuchiol Retinal Night Cream. Retinal ve bitkisel retinol Bakuchiol içeren formülüyle kırışıklık ve ince çizgi görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Bu ürün, tüm cilt tipleri için uygundur ve hızlı emilir, konforlu bir kullanım sağlar. Buraya tıktık

Unutmamak lazım! Nemlendiriciler, cilt bakımının vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Unutmamak lazım! Nemlendiriciler, cilt bakımının vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Gece, anti-aging çalışmalarınızı destekleyecek ve son rötuşları yapacak retinol, kollajen ve peptidlerle güçlendirilmiş formülleri kullanabilirsiniz. Önerimiz, Bibimcos Peptide Allinone Shooting Cream Yoğun Nemlendirici Krem. Bu krem, cildi yoğun bir şekilde nemlendirirken aynı zamanda nemi cilde hapsederek ciltte yağlılık hissi bırakmaz. Kuru ciltler başta olmak üzere tüm cilt tipleri için uygundur.

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Göz çevresi, yüzdeki en hassas deriye sahip olduğundan yaşlanma belirtileri ilk burada görülür ve bu bölge ekstra bakım ister.

Göz çevresi, yüzdeki en hassas deriye sahip olduğundan yaşlanma belirtileri ilk burada görülür ve bu bölge ekstra bakım ister.

Zamanın ilerlemesi, çevresel faktörler ve yoğun yaşam temposu nedeniyle göz altında şişlikler, koyu halkalar belirebilir. Ayrıca, göz kenarlarında ince çizgiler, göz kapaklarında ise sarkma ve esneklik kaybı yaşanabilir. Bu durumları önlemek için gündüzleri koruyucu ve aydınlatıcı, geceleri ise sıkılaştırıcı ve toparlayıcı ürünler kullanabilirsiniz. Bibimcos RetinoPeptide Hydrogel Eye Patch Göz Maskesi, bitkisel retinol Bakuchiol, niacinamide ve nemlendirici içerikleriyle göz çevresi bakımını destekler. Bu ürün, A vitamini türevi olan bakuchiol ve niacinamide ile göz çevresini aydınlatır. Paketinde 60 adet (30 çift) bulunur.

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Haftalık cilt bakımınızın olmazsa olmazlarından olan maskeler ve peelingler, ölü derinin atılmasını, gözeneklerin temizlenmesini ve cildin yenilenmesini hızlandırır.

Haftalık cilt bakımınızın olmazsa olmazlarından olan maskeler ve peelingler, ölü derinin atılmasını, gözeneklerin temizlenmesini ve cildin yenilenmesini hızlandırır.

Kimyasal peelingler, haftada 1-2 kez uygulandığında cildin elastikiyetini artırır, toparlanmasını sağlar ve ince çizgileri azaltır. Kırışıklık, leke veya matlık sorunlarınız varsa, nemlendirici ve serumunuzun mükemmel bir karışımı olan maskelerle haftada 2-3 kez yoğun bakım uygulayabilirsiniz.

Bibimcos Pore Clearing Clay Mask, güçlü emilim özelliği sayesinde ciltteki fazla sebumu düzenler ve gözenekleri temizler. Kremsi formülü, cildinizi kurutmadan fazla sebumu emer ve ciltteki yağ-nem dengesini sağlar. Ayrıca, bol mineral içerikli kil, glukonolakton ve Capryloyl Salisilik Asit içerir. Centella asiatica ekstresi, cilt hassasiyetini önler.

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